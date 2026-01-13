ВСП имеет право пересылать обращения, если вопрос не относится к его полномочиям, — подтвердила Большая Палата ВС

Высший совет правосудия может пересылать письменные обращения по принадлежности в случае установления, что вопросы, затронутые в обращении, не входят в его полномочия.

Большая Палата Верховного Суда подтвердила, что Высший совет правосудия не обязан по существу рассматривать обращение гражданина, если затронутые в нем вопросы не входят в его конституционные и законодательно определенные полномочия. В таком случае ВСП имеет право и обязанность в пятидневный срок переслать обращение в компетентный орган и уведомить об этом заявителя.

БП ВС пришла к выводу, что пересылка обращения в территориальное управление Государственной судебной администрации была правомерной, а бездействия со стороны ВСП допущено не было.

Обстоятельства дела №990/266/25

Истец обратился в Высший совет правосудия с письменным обращением, в котором просил проверить правомерность действий председателя районного суда относительно издания приказа об установлении самому себе ежемесячной доплаты за выслугу лет в размере 80 % должностного оклада.

В частности, заявитель поднимал вопросы:

имел ли председатель суда полномочия издавать такой приказ;

правомерно ли в стаж судьи была засчитана служба в органах МВД;

какими нормативными актами предусмотрено установление такой доплаты.

ВСП, рассмотрев обращение, уведомил заявителя, что не наделен полномочиями давать правовую оценку действиям председателя суда при выполнении им административных функций либо проверять законность его распорядительных актов вне рамок дисциплинарного производства. В связи с этим Совет переслал обращение по принадлежности в территориальное управление ГСА в Харьковской области.

В дальнейшем ТУ ГСА уведомило заявителя, что не имеет полномочий оценивать законность приказов председателя суда, и переслало обращение непосредственно в соответствующий суд.

Считая, что ВСП фактически уклонился от рассмотрения его обращения, истец обратился в суд с требованием признать бездействие Совета противоправным и обязать его рассмотреть обращение по существу.

Решения судов

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда отказал в удовлетворении иска, придя к выводу, что ВСП действовал в пределах закона.

Истец обжаловал это решение в Большую Палату Верховного Суда, настаивая, что:

ВСП является единственным органом, уполномоченным устанавливать стаж работы судьи;

пересылка обращения в ТУ ГСА была необоснованной;

суд первой инстанции неправильно определил полномочия ВСП и избрал неэффективный способ защиты.

Правовая позиция Большой Палаты

Большая Палата Верховного Суда оставила апелляционную жалобу без удовлетворения, подтвердив следующие ключевые выводы.

Пределы полномочий ВСП являются определяющими

Суд напомнил, что Высший совет правосудия как конституционный орган обязан действовать исключительно в пределах полномочий, определенных Конституцией Украины и законом. Предоставление правовой оценки административным действиям председателя суда либо проверка законности его приказов не относится к полномочиям ВСП, если такие вопросы не рассматриваются в рамках дисциплинарного производства.

Обязанность принять обращение не означает обязанность решить его по существу

Большая Палата подчеркнула, что Закон «Об обращениях граждан» обязывает органы государственной власти принять и рассмотреть обращение, однако одновременно прямо предусматривает механизм действий в случае, если затронутые вопросы не относятся к их компетенции.

В таком случае орган обязан в пятидневный срок переслать обращение по принадлежности и уведомить об этом заявителя. Именно так и поступил ВСП.

Пересылка обращения не является бездействием

БП ВС согласилась с выводом суда первой инстанции о том, что ВСП, переслав обращение в компетентный орган и уведомив заявителя, реализовал предусмотренный законом способ реагирования. При таких обстоятельствах оснований для признания бездействия противоправным не имеется.

Право на доступ к правосудию не нарушено

Большая Палата также отклонила доводы о неэффективном способе судебной защиты, указав, что суды полно и всесторонне рассмотрели дело, а отсутствие удовлетворения иска обусловлено отсутствием нарушения прав истца со стороны ВСП.

Большая Палата Верховного Суда оставила без изменений решение Кассационного административного суда и окончательно подтвердила:

Высший совет правосудия имеет право пересылать письменные обращения по принадлежности, если затронутые в них вопросы не входят в его полномочия, и такая пересылка не является противоправным бездействием.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия и является окончательным.

