ВРП має право пересилати звернення, якщо питання не належить до її повноважень — підтвердила Велика Палата ВС

Вища рада правосуддя може пересилати письмові звернення за належністю у разі з’ясування, що питання, порушені у зверненні, не входять до її повноважень.

Велика Палата Верховного Суду підтвердила, що Вища рада правосуддя не зобов’язана по суті розглядати звернення громадянина, якщо порушені в ньому питання не входять до її конституційних і законодавчо визначених повноважень. У такому разі ВРП має право і обов’язок у п’ятиденний строк переслати звернення до компетентного органу та повідомити про це заявника.

ВП ВС дійшла висновку, що пересилання звернення до територіального управління Державної судової адміністрації було правомірним, а бездіяльності з боку ВРП не допущено.

Обставини справи №990/266/25

Позивач звернувся до Вищої ради правосуддя з письмовим зверненням, у якому просив перевірити правомірність дій голови районного суду щодо видання наказу про встановлення самому собі щомісячної доплати за вислугу років у розмірі 80 % посадового окладу.

Зокрема, заявник порушував питання:

чи мав голова суду повноваження видавати такий наказ;

чи правомірно до стажу судді було зараховано службу в органах МВС;

якими нормативними актами передбачено встановлення такої доплати.

ВРП, розглянувши звернення, повідомила заявника, що не наділена повноваженнями надавати правову оцінку діям голови суду під час виконання ним адміністративних функцій або перевіряти законність його розпорядчих актів поза межами дисциплінарного провадження. У зв’язку з цим Рада переслала звернення за належністю до територіального управління ДСА в Харківській області.

Надалі ТУ ДСА повідомило заявника, що не має повноважень оцінювати законність наказів голови суду, і переслало звернення безпосередньо до відповідного суду.

Вважаючи, що ВРП фактично ухилилася від розгляду його звернення, позивач звернувся до суду з вимогою визнати бездіяльність Ради протиправною та зобов’язати її розглянути звернення по суті.

Рішення судів

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду відмовив у задоволенні позову, дійшовши висновку, що ВРП діяла в межах закону.

Позивач оскаржив це рішення до Великої Палати Верховного Суду, наполягаючи, що:

ВРП є єдиним органом, уповноваженим встановлювати стаж роботи судді;

пересилання звернення до ТУ ДСА було безпідставним;

суд першої інстанції неправильно визначив повноваження ВРП та обрав неефективний спосіб захисту.

Правова позиція Великої Палати

Велика Палата Верховного Суду залишила апеляційну скаргу без задоволення, підтвердивши такі ключові висновки.

Межі повноважень ВРП є визначальними

Суд нагадав, що Вища рада правосуддя як конституційний орган зобов’язана діяти виключно в межах повноважень, визначених Конституцією України та законом. Надання правової оцінки адміністративним діям голови суду або перевірка законності його наказів не належить до повноважень ВРП, якщо такі питання не розглядаються в межах дисциплінарного провадження.

Обов’язок прийняти звернення не означає обов’язку вирішити його по суті

Велика Палата підкреслила, що Закон «Про звернення громадян» зобов’язує органи державної влади прийняти та розглянути звернення, однак водночас прямо передбачає механізм дій у разі, якщо порушені питання не належать до їхньої компетенції.

У такому випадку орган зобов’язаний у п’ятиденний строк переслати звернення за належністю та має повідомити про це заявника. Саме так і вчинила ВРП.

Пересилання звернення не є бездіяльністю

ВП ВС погодилася з висновком першої інстанції, що ВРП, переславши звернення до компетентного органу та повідомивши заявника, реалізувала передбачений законом спосіб реагування. За цих обставин підстав для визнання бездіяльності протиправною немає.

Право на доступ до правосуддя не порушене

Велика Палата також відхилила аргументи про неефективний спосіб судового захисту, зазначивши, що суди повно і всебічно розглянули справу, а відсутність задоволення позову зумовлена відсутністю порушення прав позивача з боку ВРП.

Велика Палата Верховного Суду залишила без змін рішення Касаційного адміністративного суду та остаточно підтвердила:

Вища рада правосуддя має право пересилати письмові звернення за належністю, якщо порушені в них питання не входять до її повноважень, і таке пересилання не є протиправною бездіяльністю.

Постанова набрала законної сили з моменту ухвалення та є остаточною.

