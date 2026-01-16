Апелляционный суд признал: семейный конфликт не подтверждает психологическое насилие в отношении ребенка

Ответственность возможна лишь за доказанные действия, а не за общую напряженность в семье.

Черкасский апелляционный суд пересмотрел дело о привлечении отца к административной ответственности за психологическое домашнее насилие в отношении малолетнего ребенка и пришел к выводу, что наказание было применено без надлежащего доказательного обоснования. Суд отменил постановление местного суда и закрыл производство, признав отсутствие состава административного правонарушения.

Основанием для привлечения к ответственности стал краткий эпизод, когда мужчина приехал к домовладению бывшей жены, чтобы увидеть сына. Фактической встречи не произошло: ребенок находился во дворе, отец — за пределами домовладения, а визуальный контакт между ними длился лишь несколько секунд. Вместе с тем именно этот эпизод был квалифицирован полицией как психологическое домашнее насилие.

Обстоятельства дела № 703/2120/24

В протоколе об административном правонарушении указывалось, что отец якобы настаивал на встрече с ребенком вопреки его воле, чем вызвал у него эмоциональное волнение. Такие действия были инкриминированы как психологическое насилие в семье по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП.

Суд первой инстанции, рассматривая материалы, исходил из необходимости защиты интересов ребенка. Он опирался на документы социальных служб и выводы психолога, в которых описывалось общее тревожное эмоциональное состояние ребенка и сложные переживания, связанные с общением с отцом. По результатам рассмотрения мужчину признали виновным, назначили административный штраф и взыскали судебный сбор.

Доводы апелляционной жалобы

Не согласившись с таким решением, отец ребенка обжаловал его в апелляционном порядке. В жалобе подчеркивалось, что сам факт длительного семейного конфликта между родителями не может автоматически свидетельствовать о совершении домашнего насилия. Защита отмечала, что административная ответственность возможна лишь при условии доказывания конкретного противоправного поведения в конкретный день, а не на основании общих характеристик семейных отношений.

Отдельное внимание было обращено на то, что материалы дела не содержат сведений об обращениях ребенка, его законного представителя либо органов опеки относительно насилия именно в день приезда отца. Пояснения ребенка и матери также не подтверждали факт психологического давления в указанную дату. Выводы психолога, на которые сослался суд первой инстанции, касались общего эмоционального состояния ребенка и не содержали выводов о причинении вреда именно в день инкриминируемых событий.

Оценка апелляционного суда

Проверяя материалы дела, апелляционный суд обратил внимание на требования КУоАП относительно состава административного правонарушения и доказывания. Суд указал, что для привлечения лица к ответственности по ч. 1 ст. 173-2 КУоАП необходимо доказать не только наличие конфликта или напряженных отношений в семье, но и конкретные умышленные действия либо бездействие, которые могли либо фактически причинили вред психическому здоровью потерпевшего.

Апелляционная инстанция установила, что в материалах дела отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства того, что именно в определенный день отец совершил психологическое насилие в отношении ребенка. Документы, на которые сослался местный суд, отражали общую картину длительного конфликта между бывшими супругами, однако не подтверждали событие административного правонарушения в конкретную дату.

При таких обстоятельствах апелляционный суд пришел к выводу, что суд первой инстанции неправильно оценил доказательства, а в действиях лица отсутствует состав административного правонарушения.

Результат рассмотрения

Апелляционный суд отменил постановление местного суда и закрыл производство по делу на основании п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП — в связи с отсутствием в действиях лица состава административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 173-2 КУоАП. Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

