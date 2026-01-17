Апелляционный суд вернул жалобу из-за отсутствия подтверждения полномочий адвоката — подробности дела

Суд вернул апелляцию по делу о лишении права управления транспортными средствами.

Херсонский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу на постановление городского суда по делу об административных правонарушениях. Суд первой инстанции признал лицо виновным в управлении транспортным средством в состоянии опьянения и в управлении транспортным средством без права управления. Об этом сообщили в апелляционном суде.

Обстоятельства дела №766/15448/25

Постановлением городского суда гражданин признан виновным в совершении административных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.130, ч.3 ст.126 КУоАП, и в соответствии с ч.2 ст.36 КУоАП на него наложено административное взыскание в виде штрафа в размере одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан, что составляет 17 000 гривен, с лишением права управления транспортными средствами сроком на 1 год. В пользу государства взыскан судебный сбор в размере 605,60 грн.

Не согласившись с указанным постановлением, защитник гражданина подала апелляционную жалобу.

Проверив материалы дела, апелляционный суд пришёл к выводу, что апелляционная жалоба подлежит возвращению лицу, её подавшему.

Так, ч.2 ст.271 КУоАП предусматривает, что полномочия адвоката на участие в рассмотрении дела подтверждаются доверенностью на ведение дела, удостоверенной нотариусом или должностным лицом, которому в соответствии с законом предоставлено право удостоверять доверенности, либо ордером или поручением органа (учреждения), уполномоченного законом на предоставление бесплатной правовой помощи, либо договором о предоставлении правовой помощи. К ордеру обязательно прилагается выписка из договора, в которой указываются полномочия адвоката либо ограничения его прав на совершение отдельных действий в качестве защитника. Выписка удостоверяется подписями сторон.

Из материалов дела следует, что апелляционная жалоба в интересах гражданина подана адвокатом, однако с нарушением требований части второй статьи 271 КУоАП последний не предоставил определённые законодательством документы, подтверждающие полномочия представлять интересы лица в Херсонском апелляционном суде, в частности — выписку из договора о предоставлении правовой помощи, которая в соответствии с приведёнными нормами права обязательно должна быть приложена к жалобе.

Указанные обстоятельства исключают возможность принятия апелляционной жалобы от лица, которое в соответствии с положениями статьи 271 КУоАП не приложило к апелляционной жалобе удостоверенную подписями сторон выписку из договора о предоставлении правовой помощи, которая обязательно прилагается к ордеру. Материалы дела также не содержат такой выписки из договора.

Решение апелляционного суда

Указанное обстоятельство лишает апелляционный суд возможности убедиться в наличии у адвоката полномочий на представление интересов гражданина в суде апелляционной инстанции, в частности — права защитника на самостоятельное обжалование постановления суда в апелляционном порядке, что, в свою очередь, исключает возможность принятия апелляционной жалобы адвоката к рассмотрению, а потому она подлежит возвращению лицу, её подавшему.

В то же время Херсонский апелляционный суд разъяснил, что апеллянт не лишён права повторно обратиться с апелляционной жалобой при условии соблюдения требований статьи 271 КУоАП, приложив предусмотренные законом документы, подтверждающие его полномочия как защитника, с учётом положений статьи 294 КУоАП.

