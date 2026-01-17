Апеляційний суд повернув скаргу через відсутність підтвердження повноважень адвоката — подробиці справи

Суд повернув апеляцію у справі про позбавлення права керування транспортними засобами.

Херсонський апеляційний суд розглянув апеляційну скаргу на постанову міського суду у справі про адміністративні правопорушення. Суд першої інстанції визнав особу винною у керуванні транспортним засобом у стані сп’яніння та у керуванні транспортним засобом без права керування. Про це розповіли у апеляційному суді.

Обставини справи №766/15448/25

Постановою міського суду громадянина визнано винним у вчиненні адміністративних правопорушень, передбаченого ч.1 ст.130, ч.3 ст.126 КУпАП та у відповідності до ч.2 ст.36 КУпАП накладено адміністративне стягнення у вигляді штрафу у розмірі однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 17000 гривень з позбавленням права керування транспортними засобами строком на 1 рік. Стягнуто на користь держави судовий збір в розмірі 605,60 грн.

Не погоджуючись із вказаною постановою захисник громадянина звернулась з апеляційною скаргою.

Перевіривши матеріали справи, апеляційний суд дійшов висновку, що апеляційна скарга підлягає поверненню особі, яка її подала.

Так, ч.2 ст. 271 КУпАП передбачає, що повноваження адвоката на участь у розгляді справи підтверджуються довіреністю на ведення справи, посвідченою нотаріусом або посадовою особою, якій відповідно до закону надано право посвідчувати довіреності, або ордером чи дорученням органу (установи), уповноваженого законом на надання безоплатної правової допомоги, або договором про надання правової допомоги. До ордера обов’язково додається витяг з договору, в якому зазначаються повноваження адвоката або обмеження його прав на вчинення окремих дій як захисника. Витяг засвідчується підписами сторін.

З матеріалів справи вбачається, що апеляційна скарга в інтересах громадянина подана адвокатом, однак в порушення вимог частини другої статті 271 КУпАП останній не надав визначених законодавством документів на підтвердження повноважень на представлення інтересів особи в Херсонському апеляційному суді, зокрема, витяг з договору про надання правової допомоги, який за приписами наведених нормам права обов’язково мають бути додані до скарги.

Зазначені обставини унеможливлюють прийняття апеляційної скарги від особи, яка відповідно до положень статті 271 КУпАП, не надала до апеляційної скарги засвідчений підписами сторін витяг з договору про надання правової допомоги, який обов`язково додається до ордера. Матеріали справи такого витягу з договору також не містять.

Рішення апеляційного суду

Зазначена обставина позбавляє апеляційний суд можливості пересвідчитися у наявності в адвоката повноважень на представництво інтересів громадянина в суді апеляційної інстанції, зокрема права захисника на самостійне оскарження постанови суду в апеляційному порядку, що в свою чергу унеможливлює прийняття апеляційної скарги адвоката до розгляду, а відтак вона підлягає поверненню особі, що її подала.

Водночас, Херсонський апеляційних суд роз`яснив, що апелянт не позбавлений права звернутися повторно із апеляційною скаргою, за умови дотримання вимог статті 271 КУпАП, долучивши визначені законом документи на підтвердження свої повноважень, як захисника, з урахуванням приписів статті 294 КУпАП.

