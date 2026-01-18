  1. Судебная практика
  В Украине

Звонок на линию 102 с ложным сообщением обернулся наказанием для новолуния — детали дела

07:00, 18 января 2026
Карловский районный суд рассмотрел дело о мелком хулиганстве, где юноша позвонил по телефону на линию экстренной помощи с бранью и лживым сообщением.
Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел материалы, переданные полицией, относительно привлечения 19-летнего местного жителя к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом сообщили в суде.

Во время рассмотрения дела суд установил, что молодой человек позвонил на специальную линию «102» с заведомо ложным сообщением. В разговоре с оператором он использовал нецензурную лексику.

Лицо, привлекавшееся к административной ответственности, признало свою вину и обратилось в суд с письменным заявлением о рассмотрении дела без её личного участия. Судья, руководствуясь положениями Кодекса Украины об административных правонарушениях и практикой Европейского суда по правам человека относительно надлежащего пользования процессуальными правами, пришёл к выводу о возможности рассмотрения материалов в отсутствие правонарушителя.

Оценивая доказательства в их совокупности, судья отметил, что статья 173 КУоАП предусматривает ответственность за мелкое хулиганство, в частности за нецензурную брань и другие действия, нарушающие общественный порядок и покой граждан.

Также он подчеркнул, что необоснованные обращения на линию экстренной помощи и оскорбительные высказывания в адрес операторов создают дополнительную нагрузку на службы, которые должны оперативно реагировать на реальные угрозы, и могут лишить своевременной помощи тех, кто действительно в ней нуждается.

С учётом характера правонарушения, степени вины и отсутствия смягчающих или отягчающих обстоятельств суд пришёл к выводу о наличии в действиях лица состава административного правонарушения и применил административное взыскание в виде штрафа в пределах санкции соответствующей нормы закона. Также с правонарушителя был взыскан судебный сбор в пользу государства в соответствии с требованиями законодательства.

Судья отдельно обратил внимание на превентивную функцию административной ответственности, которая направлена не только на наказание, но и на воспитание уважения к правилам сосуществования в обществе и недопущение подобных правонарушений в будущем.

полиция судебная практика

