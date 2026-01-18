  1. Судова практика
  2. / В Україні

Дзвінок на лінію 102 з хибним повідомленням обернувся покаранням для молодика —деталі справи

07:00, 18 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Карлівський районний суд розглянув справу про дрібне хуліганство, де юнак зателефонував на лінію екстреної допомоги з лайкою й брехливим повідомленням.
Дзвінок на лінію 102 з хибним повідомленням обернувся покаранням для молодика —деталі справи
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув матеріали, передані поліцією, щодо притягнення 19-річного місцевого мешканця до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Про це розповіли у суді.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час розгляду справи суд встановив, що молодик зателефонував на спеціальну лінію «102» із завідомо неправдивим повідомленням. У розмові з оператором він використовував нецензурну лексику.

Особа, яку притягували до адміністративної відповідальності, підтвердила свою вину та звернулася до суду з письмовою заявою про розгляд справи без її особистої участі. Суддя, керуючись положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення та практикою Європейського суду з прав людини щодо належного користування процесуальними правами, дійшов висновку про можливість розгляду матеріалів за відсутності правопорушника.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суддя зазначив, що стаття 173 КУпАП передбачає відповідальність за дрібне хуліганство, зокрема за нецензурну лайку та інші дії, які порушують громадський порядок і спокій громадян.

Також наголосив, що безпідставні звернення на лінію екстреної допомоги та образливі висловлювання на адресу операторів створюють додаткове навантаження на служби, які мають оперативно реагувати на реальні загрози, та можуть позбавити своєчасної допомоги осіб, які її дійсно потребують.

З урахуванням характеру правопорушення, ступеня вини та відсутності пом’якшуючих чи обтяжуючих обставин суд дійшов висновку про наявність у діях особи складу адміністративного правопорушення та застосував адміністративне стягнення у виді штрафу в межах санкції відповідної норми права. Також з правопорушника було стягнуто судовий збір на користь держави відповідно до вимог законодавства.

Суддя окремо звернув увагу на превентивну функцію адміністративної відповідальності, яка спрямована не лише на покарання, а й на виховання поваги до правил співжиття в суспільстві та недопущення подібних правопорушень у майбутньому.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

поліція судова практика

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Електронний землеустрій та конфіскація земель: Комітет рекомендує законопроект, який частково перепише земельне законодавство

Аграрний комітет Верховної Ради схвалив законопроект про цифровізацію землеустрою та нові підходи до конфіскації і продажу земельних ділянок.

Вина без штрафу: коли притягнення за порушення ПДР стає неможливим

Апеляційний суд підтвердив закриття справи через сплив строків, але встановив неправомірні дії водія.

Кабміну пропонують затвердити Порядок реалізації АРМА арештованих активів: що він змінить

Проект постанови Кабміну про Порядок реалізації АРМА арештованих активів передано на погодження Державній регуляторній службі.

Мінімалка понад 12 тисяч і зростання прожиткового мінімуму: що пропонують у Верховній Раді на 2026 рік

Понад 126 млрд грн. знадобиться на реалізацію двох законопроєктів.

Нові правила гри у сфері житла, скасування Житлового кодексу та Закону про приватизацію житла: що насправді прийняла Верховна Рада

Документом пропонується запровадити облік усього житлового фонду України в Єдиній інформаційно-аналітичній житловій системі — це стосується як державного, так комунального і приватного секторів, а також безхазяйного чи відумерлого майна.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]