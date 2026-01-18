Дзвінок на лінію 102 з хибним повідомленням обернувся покаранням для молодика —деталі справи

Карлівський районний суд розглянув справу про дрібне хуліганство, де юнак зателефонував на лінію екстреної допомоги з лайкою й брехливим повідомленням.

Карлівський районний суд Полтавської області розглянув матеріали, передані поліцією, щодо притягнення 19-річного місцевого мешканця до адміністративної відповідальності за дрібне хуліганство. Про це розповіли у суді.

Під час розгляду справи суд встановив, що молодик зателефонував на спеціальну лінію «102» із завідомо неправдивим повідомленням. У розмові з оператором він використовував нецензурну лексику.

Особа, яку притягували до адміністративної відповідальності, підтвердила свою вину та звернулася до суду з письмовою заявою про розгляд справи без її особистої участі. Суддя, керуючись положеннями Кодексу України про адміністративні правопорушення та практикою Європейського суду з прав людини щодо належного користування процесуальними правами, дійшов висновку про можливість розгляду матеріалів за відсутності правопорушника.

Оцінюючи докази у їх сукупності, суддя зазначив, що стаття 173 КУпАП передбачає відповідальність за дрібне хуліганство, зокрема за нецензурну лайку та інші дії, які порушують громадський порядок і спокій громадян.

Також наголосив, що безпідставні звернення на лінію екстреної допомоги та образливі висловлювання на адресу операторів створюють додаткове навантаження на служби, які мають оперативно реагувати на реальні загрози, та можуть позбавити своєчасної допомоги осіб, які її дійсно потребують.

З урахуванням характеру правопорушення, ступеня вини та відсутності пом’якшуючих чи обтяжуючих обставин суд дійшов висновку про наявність у діях особи складу адміністративного правопорушення та застосував адміністративне стягнення у виді штрафу в межах санкції відповідної норми права. Також з правопорушника було стягнуто судовий збір на користь держави відповідно до вимог законодавства.

Суддя окремо звернув увагу на превентивну функцію адміністративної відповідальності, яка спрямована не лише на покарання, а й на виховання поваги до правил співжиття в суспільстві та недопущення подібних правопорушень у майбутньому.

