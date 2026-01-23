  1. Судебная практика
Жена лица с инвалидностью за границей, сын просит отсрочку: что обязан сделать ТЦК — разъяснил апелляционный суд

12:42, 23 января 2026
Суд разграничил «отказ» и бездействие ТЦК в делах об отсрочке от мобилизации.
Жена лица с инвалидностью за границей, сын просит отсрочку: что обязан сделать ТЦК — разъяснил апелляционный суд
Седьмой апелляционный административный суд поставил точку в деле об отсрочке от мобилизации по семейным обстоятельствам: если территориальный центр комплектования не принимает формального решения по заявлению военнообязанного, а ограничивается письмом с общими формулировками, это является противоправным бездействием.

Суд подчеркнул: ТЦК обязан либо предоставить отсрочку, либо принять мотивированный отказ, а не подменять решение служебной перепиской. В то же время апелляционная инстанция уточнила, что такое письмо не является индивидуальным актом, который можно отменить.

Обстоятельства дела №120/16466/23

Истец — военнообязанный мужчина — обратился в районный территориальный центр комплектования с заявлением о предоставлении отсрочки от мобилизации на основании абзаца 11 части первой статьи 23 Закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации».

Основание — наличие у него отца с инвалидностью II группы, который, по утверждению заявителя, не имеет других трудоспособных лиц, обязанных его содержать. Жена отца и другие близкие родственники с 2022 года временно проживают в Республике Австрия, что подтверждалось справками Посольства Украины о временной защите и разрешении на проживание.

ТЦК в ответ сообщил заявителю о необходимости предоставить доказательства отсутствия других трудоспособных лиц. После повторного обращения и подачи дополнительных документов центр направил письмо, в котором указал, что представленные материалы «не являются достаточными» для подтверждения права на отсрочку.

Формального решения — ни о предоставлении отсрочки, ни о мотивированном отказе — принято не было.

Позиция суда первой инстанции

Винницкий окружной административный суд пришел к выводу, что:

  • временное проживание жены и дочери лица с инвалидностью за границей означает, что они не могут считаться трудоспособными лицами в понимании законодательства;
  • ТЦК безосновательно отказал в отсрочке, поскольку заявитель предоставил документы в подтверждение семейных обстоятельств.

Суд признал отказ, оформленный письмом, противоправным и обязал ТЦК повторно рассмотреть заявление.

Что решил апелляционный суд

Апелляционная инстанция частично согласилась с выводами, но существенно уточнила правовую квалификацию действий ТЦК.

1. Письмо — не решение

Коллегия судей подчеркнула: письмо ТЦК, даже если в нем фактически содержится отказ, не является индивидуальным актом в понимании Кодекса административного судопроизводства. Соответственно, оно не может быть отменено как решение.

2. Настоящее нарушение — бездействие

В то же время суд установил другое нарушение: ТЦК вообще не принял решение по заявлению об отсрочке, хотя это входит в его исключительную компетенцию.

Непринятие решения — при наличии заявления и пакета документов — суд квалифицировал как противоправное бездействие субъекта властных полномочий.

3. Пределы судебного вмешательства

Апелляционный суд подчеркнул: он не подменяет ТЦК в решении вопроса о предоставлении отсрочки по существу. Задача суда — заставить орган действовать способом, предусмотренным законом.

Результат дела

Апелляционный суд отменил решение первой инстанции в части отмены «отказа», оформленного письмом; признал противоправным бездействие ТЦК относительно нерассмотрения заявления об отсрочке; оставил без изменений другие выводы суда первой инстанции.

Постановление вступило в законную силу с момента принятия и обжалованию не подлежит.

