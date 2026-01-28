Неисполнение судебного решения о взыскании ущерба с РФ не создает оснований для возмещения такого ущерба государством Украина — КГС ВС

Истец обратился в суд с иском к государству Украина в лице Министерства юстиции и Государственной казначейской службы о возмещении имущественного и морального вреда.

Отсутствие специального законодательного механизма исполнения решений по делам с участием государства-агрессора не порождает законных ожиданий на возмещение ущерба со стороны государства Украина и не препятствует лицам, пострадавшим от вооруженной агрессии РФ, обратиться в международный Реестр ущерба для Украины. Лицо не может перекладывать ответственность за вред, причиненный агрессией, с страны-агрессора на Украину при отсутствии фактических и правовых оснований.

К таким выводам пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В деле, которое пересматривалось, истец обратился в суд с иском к государству Украина в лице Министерства юстиции Украины и Государственной казначейской службы Украины о возмещении имущественного и морального вреда.

Исковые требования обоснованы нарушением прав истца в связи с длительным бездействием Министерства юстиции Украины при исполнении судебного решения о взыскании с Российской Федерации возмещения морального вреда в размере 1 млн грн, а также неинициированием изменений в законодательство относительно исполнения таких решений на территории Украины, вследствие чего истец требовал возмещения государством Украина имущественного вреда в размере 1 млн грн и 100 млн грн морального вреда.

Суды первой и апелляционной инстанций отказали в удовлетворении иска, исходя из отсутствия в материалах дела доказательств того, что органы государственной исполнительной службы безосновательно не исполняли судебное решение путем обращения взыскания на имущество Российской Федерации, находящееся на территории Украины. При этом суды указали, что отсутствие специального механизма исполнения таких решений не является основанием для перекладывания ответственности за ущерб, причиненный агрессией, с государства-агрессора на Украину.

КГС ВС согласился с выводами судов предыдущих инстанций, сделав следующие правовые выводы.

Устойчивым в доктрине гражданского права и национальной судебной практике является подход, согласно которому для возложения ответственности на государство за действия (бездействие) должностных лиц органов государственной власти (речь также идет об органах местного самоуправления, о чем не упоминается с учетом обстоятельств данного дела) в виде возмещения вреда необходимо установить наличие одновременно трех условий: неправомерность (противоправность) действий должностных или служебных лиц государственного органа; вред; причинно-следственную связь между неправомерными действиями и причиненным вредом. Бремя доказывания наличия этих условий возлагается на истца, который обращается с иском о возмещении вреда на основании статей 1173, 1174 ГК Украины.

Факт неисполнения судебного решения, которым в пользу истца присуждена определенная сумма взыскания с государства-агрессора за агрессию против Украины, не доказывает факта причинения истцу имущественного вреда.

В данном деле не установлено, какие предусмотренные законом действия не совершил государственный исполнитель для исполнения судебного решения.

Оценивая доводы кассационной жалобы истца относительно неисполнения государством Украина позитивной обязанности по созданию законодательного механизма исполнения судебного решения о возмещении вреда за счет имущества государства-агрессора, КГС ВС отметил, что отсутствие специального закона, которым устанавливалась бы процедура исполнения решения по делам с участием государства-агрессора, не порождает легитимного ожидания на получение от государства Украина такого возмещения за вред, причиненный истцу вследствие неисполнения судебного решения.

Положения преамбулы Конвенции предусматривают, что Высокие Договаривающиеся Стороны обязались обеспечить уважение прав человека путем гарантирования этих прав. Гарантирование прав человека со стороны государства может осуществляться как активными действиями, так и воздержанием от совершения каких-либо действий. Такая деятельность государства по гарантированию прав человека связана с видами обязательств со стороны государств-участников Конвенции, которыми являются негативные и позитивные обязательства.

Негативные обязательства — это обязательства государства воздерживаться от вмешательства в права и свободы, а позитивные обязательства — наоборот: государство должно что-то сделать, совершить определенные действия, чтобы лицо могло воспользоваться своими правами по Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Это, например, может заключаться в принятии законодательства, которое поможет обеспечить пользование гарантированными Конвенцией правами, или обеспечении реальных условий для реализации прав.

КГС ВС обратил внимание на то, что в решении «Украина и Нидерланды против России» от 9 июля 2025 года ЕСПЧ, установив нарушение государством-ответчиком прав человека и основных свобод, гарантированных Конвенцией, в частности, счел, что любое будущее решение, связанное с компенсацией за вред, причиненный в результате войны, должно учитывать создание Реестра ущерба и текущие обсуждения относительно будущего механизма компенсации.

Этот вывод ЕСПЧ, по мнению коллегии судей суда кассационной инстанции, является релевантным и в контексте правовых вопросов, возникших в данном деле, поскольку речь идет о механизме возмещения вреда, причиненного внешней агрессией другого государства. Следовательно, такой механизм не может не учитывать особенности отношений с участием международного элемента.

Согласно прецедентной практике ЕСПЧ основная обязанность, возложенная на государство, — это гарантировать исполнение вынесенных судами решений. При упоминании «государства» как должника, то есть субъекта, против которого вынесено решение, везде имеется в виду то государство, по национальному правопорядку которого и должно быть обеспечено исполнение судебного решения.

Однако ни в одном из решений не рассматривалась ситуация, при которой государство должно обеспечить на своей территории исполнение решения против другого государства.

КГС отметил, что отсутствие национальных механизмов исполнения на территории Украины судебных решений, вынесенных национальными судами против страны-агрессора, не препятствует лицам, пострадавшим от вооруженной агрессии Российской Федерации, обратиться в международный Реестр ущерба для Украины.

Также КГС ВС сделал вывод, что отсутствие установленного нарушения прав истца исключает основания для возмещения ему морального вреда.

С полным текстом постановления КГС ВС от 14 января 2026 года по делу № 553/88/25 (производство № 61-8171св25) можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

