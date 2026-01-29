Задержка изготовления полного текста приговора может быть уважительной причиной для восстановления срока обжалования — КУС ВС

Верховный Суд подчеркнул, что сторона защиты не может нести негативные последствия процессуальных задержек, которые возникли не по ее вине.

Если сторона защиты не получила полный текст приговора своевременно не по своей вине, это может быть уважительной причиной для восстановления срока апелляционного обжалования. Формальный подход апелляционного суда в такой ситуации нарушает право на доступ к правосудию. К такому выводу пришел Верховный Суд в составе Кассационного уголовного суда.

Обстоятельства дела № 953/466/25

Киевский районный суд города Харькова 3 июня 2025 года признал лицо виновным по ч. 4 ст. 185 УК Украины и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы. В судебном заседании была оглашена лишь резолютивная часть приговора.

Полный текст судебного решения защитник получил по электронной почте лишь 12 июня 2025 года — через девять дней после оглашения. Апелляционная жалоба вместе с ходатайством о восстановлении срока была подана с минимальным пропуском — на пять дней.

Харьковский апелляционный суд отказал в восстановлении срока и возвратил апелляционную жалобу, исходя из того, что копия приговора была получена в пределах срока апелляционного обжалования, а уважительность причин его пропуска не доказана.

Позиция Верховного Суда

Проверяя доводы кассационной жалобы, Кассационный уголовный суд отметил:

процессуальные сроки являются инструментом правовой определенности, однако их применение не может сводиться к чрезмерному формализму;

уважительными причинами пропуска срока являются обстоятельства, которые объективно не зависят от воли лица и реально препятствуют своевременному обращению в суд;

задержка изготовления или вручения полного текста судебного решения, если она произошла не по вине стороны, может быть такой уважительной причиной.

КУС ВС обратил внимание, что без полного текста приговора защитник был объективно лишен возможности оперативно подготовить содержательную апелляционную жалобу. При этом пропуск срока был незначительным, а сторона защиты действовала добросовестно.

Верховный Суд также сослался на стандарты статьи 6 Конвенции о защите прав человека и основных свобод и практику ЕСПЧ, согласно которым государство не может перекладывать на лицо негативные последствия собственных процессуальных действий. Доступ к суду должен быть реальным, а не формальным.

Вывод

Кассационный уголовный суд признал решение апелляционного суда преждевременным и формалистичным, таким, которое не соответствует требованиям статей 7, 21, 370 УПК Украины и стандартам справедливого суда.

Определение Харьковского апелляционного суда было отменено, а дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

