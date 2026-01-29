  1. Судова практика
Затримка виготовлення повного тексту вироку може бути поважною причиною для поновлення строку оскарження — ККС ВС

17:29, 29 січня 2026
Верховний Суд наголосив, що сторона захисту не може нести негативні наслідки процесуальних затримок, які виникли не з її вини.
Якщо сторона захисту не отримала повний текст вироку вчасно не зі своєї вини, це може бути поважною причиною для поновлення строку апеляційного оскарження. Формальний підхід апеляційного суду в такій ситуації порушує право на доступ до правосуддя. До такого висновку дійшов Верховний Суд у складі Касаційного кримінального суду.

Обставини справи № 953/466/25

Київський районний суд міста Харкова 3 червня 2025 року визнав особу винною за ч. 4 ст. 185 КК України та призначив покарання у виді п’яти років позбавлення волі. У судовому засіданні було проголошено лише резолютивну частину вироку.

Повний текст судового рішення захисник отримав електронною поштою лише 12 червня 2025 року — через дев’ять днів після проголошення. Апеляційну скаргу разом із клопотанням про поновлення строку було подано з мінімальним пропуском — на п’ять днів.

Харківський апеляційний суд відмовив у поновленні строку та повернув апеляційну скаргу, виходячи з того, що копію вироку було отримано в межах строку апеляційного оскарження, а поважність причин його пропуску не доведена.

Позиція Верховного Суду

Перевіряючи доводи касаційної скарги, Касаційний кримінальний суд наголосив:

  • процесуальні строки є інструментом правової визначеності, однак їх застосування не може зводитися до надмірного формалізму;
  • поважними причинами пропуску строку є обставини, які об’єктивно не залежать від волі особи та реально перешкоджають своєчасному зверненню до суду;
  • затримка виготовлення або вручення повного тексту судового рішення, якщо вона сталася не з вини сторони, може бути такою поважною причиною.

ККС ВС звернув увагу, що без повного тексту вироку захисник був об’єктивно позбавлений можливості оперативно підготувати змістовну апеляційну скаргу. При цьому пропуск строку був незначним, а сторона захисту діяла добросовісно.

Верховний Суд також послався на стандарти статті 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод та практику ЄСПЛ, за якими держава не може перекладати на особу негативні наслідки власних процесуальних дій. Доступ до суду має бути реальним, а не формальним.

Висновок

Касаційний кримінальний суд визнав рішення апеляційного суду передчасним і формалістичним, таким, що не відповідає вимогам статей 7, 21, 370 КПК України та стандартам справедливого суду.

Ухвалу Харківського апеляційного суду було скасовано, а справу направлено на новий апеляційний розгляд.

Верховний Суд судова практика Касаційний кримінальний суд ККС ВС

