Рассмотрение ходатайства об обыске обязательно фиксируется техническими средствами — ОП КУС ВС

ОП КУС ВС отметила, что ходатайство об обыске рассматривается с участием следователя или прокурора и в таком случае требует осуществления обязательной фиксации с помощью технических средств уголовного производства во время его рассмотрения следственным судьей.

Постановление при таких обстоятельствах определения о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следственным судьей без проведения полной технической фиксации заседания влечет за собой, в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 87 УПК Украины, признание доказательств, полученных во время исполнения такого определения, недопустимыми.

К такому выводу пришла объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 336/4830/22.

По обстоятельствам уголовного производства суды предыдущих инстанций признали виновным и осудили обвиняемого по ч. 1 ст. 309 УК Украины. В кассационной жалобе осужденный утверждал, что данные протокола обыска являются недопустимыми доказательствами, поскольку определение о разрешении на обыск жилья было вынесено следственным судьей без проведения полной технической фиксации заседания и без участия следователя и прокурора.

Оценивая указанные кассационные требования, объединенная палата КУС ВС обратила внимание на важность роли стороны обвинения во время рассмотрения следственным судьей ходатайства об обыске, которая обеспечивает возможность для следственного судьи полно выяснить и проверить доводы ходатайства, исследовать основания для его решения по существу.

В то же время в случаях, когда в законе указано, что участие кого-либо из участников является обязательным, это четко определено в его предписаниях путем использования формулировок «при обязательном участии», «исключительно при участии». Коллегия судей не считает, что использование в законе формулировки «с участием» является тождественным формулировке «при обязательном участии». Очевидно, указание на то, что рассмотрение ходатайства осуществляется с участием определенного участника, обусловливает обязанность суда уведомить сторону обвинения о судебном рассмотрении, которое должно быть проведено в порядке и в сроки, определенные УПК Украины.

Относительно применения судом технических средств фиксации уголовного производства объединенная палата КУС ВС подчеркнула, что участие следователя или прокурора при рассмотрении ходатайства об обыске обязывает следственного судью в соответствии с ч. 4 ст. 107 УПК Украины осуществлять такое рассмотрение с фиксацией с помощью технических средств уголовного производства в порядке, предусмотренном Положением о Единой судебной информационно-коммуникационной системе и/или положениями, определяющими порядок функционирования отдельных подсистем (модулей) Единой судебной информационно-коммуникационной системы. В случае неприменения технических средств фиксации уголовного производства в случаях, когда оно является обязательным, соответствующее процессуальное действие и полученные в результате его совершения результаты признаются недействительными (ч. 6 ст. 107 УПК Украины).

С полным текстом постановления ОП КУС ВС от 19 января 2026 года по делу № 336/4830/22 (производство № 51-1139кмо25) можно будет ознакомиться в ЕГРСР.

