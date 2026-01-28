Розгляд клопотання про обшук обов’язково фіксується технічними засобами – ОП ККС ВС

ОП ККС ВС зазначила, що клопотання про обшук розглядається за участю слідчого або прокурора і в такому разі вимагає здійснення обов’язкового фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час його розгляду слідчим суддею.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Постановлення за таких обставин ухвали про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання тягне за собою відповідно до п. 4 ч. 3 ст. 87 КПК України визнання доказів, що були отримані під час виконання такої ухвали, недопустимими.

Такого висновку дійшла об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 336/4830/22.

За обставинами кримінального провадження суди попередніх інстанцій визнали винуватим і засудили обвинуваченого за ч. 1 ст. 309 КК України. У касаційній скарзі засуджений стверджував, що дані протоколу обшуку є недопустимими доказами, оскільки ухвала про дозвіл на обшук житла була винесена слідчим суддею без проведення повної технічної фіксації засідання і без участі слідчого та прокурора.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, об’єднана палата ККС ВС звернула увагу на важливість ролі сторони обвинувачення під час розгляду слідчим суддею клопотання про обшук, яка забезпечує можливість для слідчого судді повно з’ясувати та перевірити доводи клопотання, дослідити підстави для його вирішення по суті.

Водночас у випадках, коли в законі йдеться про те, що участь когось із учасників є обов’язковою, це чітко визначено в його приписах шляхом використання формулювань «за обов’язкової участі», «лише за участю». Колегія суддів не вважає, що використання в законі формулювання «за участю» є тотожним формулюванню «за обов’язкової участі». Вочевидь вказівка на те, що розгляд клопотання здійснюється за участю певного учасника, зумовлює обов’язок суду повідомити сторону обвинувачення про судовий розгляд, який має бути проведено в порядку і в строки, визначені в КПК України.

Щодо застосування судом технічних засобів фіксування кримінального провадження об’єднана палата ККС ВС наголосила, що участь слідчого або прокурора під час розгляду клопотання про обшук зобов’язує слідчого суддю відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України здійснювати такий розгляд із фіксуванням за допомогою технічних засобів кримінального провадження в порядку, передбаченому Положенням про Єдину судову інформаційно-комунікаційну систему та/або положеннями, що визначають порядок функціонування окремих підсистем (модулів) Єдиної судової інформаційно-комунікаційної системи. У разі незастосування технічних засобів фіксування кримінального провадження у випадках, якщо воно є обов’язковим, відповідна процесуальна дія та отримані внаслідок її вчинення результати визнаються недійсними (ч. 6 ст. 107 КПК України).

З повним текстом постанови ОП ККС ВС від 19 січня 2026 року у справі № 336/4830/22 (провадження № 51-1139кмо25) можна буде ознайомитись в ЄДРСР.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.