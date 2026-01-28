  1. Судебная практика
ДТП с тяжело травмированным машинистом поезда: водитель грузовика просил отменить запрет на управление, что решила апелляция

20:52, 28 января 2026
Защита настаивала на смягчении наказания, однако апелляция не нашла для этого оснований.
Ровенский апелляционный суд подтвердил решение местного суда о лишении водителя грузовика права управлять транспортными средствами. Речь идет о мужчине, который, выехав на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора, стал причиной столкновения грузовика с пассажирским поездом «Киев — Ивано-Франковск». В результате аварии машинист поезда получил тяжелые травмы и утратил большую часть трудоспособности.

Обстоятельства дела

Как отмечает суд, 37-летний Олег П., житель Гощи, управляя грузовым автомобилем «Scania» с полуприцепом, двигаясь по улице Кременецкой в городе Дубно, выехал на железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора и, протаранив шлагбаум, остановился на путях перед другим, вследствие чего в грузовик врезался пассажирский поезд сообщением «Киев — Ивано-Франковск». Машинист, житель Киевской области, которому на тот момент было 29 лет, получил осложненную позвоночнопозвоночномозговую травму. Авария произошла в ночь на 3 февраля 2022 года.

28 апреля 2025 года местный суд признал Олега П. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 286 УК Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее тяжкое телесное повреждение), и назначил ему наказание в виде 4 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами сроком на 3 года. Поскольку суд применил к обвиняемому ст.ст. 75–76 этого Кодекса и освободил от отбывания основного наказания с испытанием с испытательным сроком на 3 года, он мобилизовался в Вооруженные Силы Украины.

Суд первой инстанции частично удовлетворил гражданский иск потерпевшего к обвиняемому и страховой компании, с которой взыскал в пользу машиниста ущерб, связанный со стойкой утратой трудоспособности, с временной утратой трудоспособности и моральный ущерб. С обвиняемого в пользу потерпевшего взыскано 248 245 гривен ущерба, связанного с лечением, более 94 000 гривен ущерба, связанного с временной утратой трудоспособности потерпевшим, и 306 000 гривен страхового возмещения причиненного морального ущерба.

Защитник обвиняемого, не оспаривая приговор в части назначения основного наказания и взыскания ущерба с его подзащитного в пользу потерпевшего, обратился в Ровенский апелляционный суд с апелляционной жалобой, в которой просил приговор местного суда в части назначения дополнительного наказания изменить и не назначать его подзащитному дополнительное наказание в виде лишения права управлять транспортными средствами сроком на 3 года.

Защитник указал, что обвиняемый признал вину и раскаялся, по мере возможности финансово помогает потерпевшему в лечении и реабилитационных мероприятиях, мобилизовался в ряды Вооруженных Сил Украины.

Еще одна апелляционная жалоба на приговор местного суда поступила от страховщика, который просил отменить обжалуемый приговор в части взыскания со страховой компании в пользу потерпевшего суммы возмещений, превышающей установленный страховой размер — 260 000 гривен.

Представительница потерпевшего опровергла факт признания вины обвиняемым и акцентировала внимание коллегии судей на том, что вину он признал частично, а средства, которые направлял со дня аварии, являются незначительными и не покрывают расходов на лечение и реабилитацию ее доверителя, который признан лицом с инвалидностью II группы и вследствие аварии утратил 80% трудоспособности.

Не оспаривая приговор в части назначенного основного и дополнительного наказания, просила оставить судебное решение в части удовлетворения гражданского иска без изменений.

Что решила апелляция

Ровенский апелляционный суд в составе коллегии судей судебной палаты по рассмотрению уголовных дел апелляционную жалобу страховщика удовлетворил, а апелляционные требования защитника обвиняемого отклонил, признав приговор местного суда в этой части законным и обоснованным.

Приговор в части взыскания со страховой компании в пользу потерпевшего ущерба, связанного со стойкой утратой трудоспособности, временной утратой трудоспособности и морального ущерба, изменил, оставив сумму взыскания в пользу потерпевшего, не превышающую 260 000 гривен.

При этом суд разъяснил потерпевшему, что он в порядке гражданского судопроизводства вправе обратиться в суд с иском к обвиняемому о взыскании с него разницы заявленных страховых выплат в сумме 13 000 гривен.

