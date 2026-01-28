ДТП з тяжко травмованим машиністом поїзда: водій вантажівки просив скасувати заборону на керування, що вирішила апеляція

Захист наполягав на пом’якшенні покарання, однак апеляція не знайшла для цього підстав.

Рівненський апеляційний суд підтвердив рішення місцевого суду про позбавлення водія вантажівки права керувати транспортними засобами. Йдеться про чоловіка, який, виїхавши на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора, спричинив зіткнення вантажівки з пасажирським поїздом «Київ — Івано-Франківськ». Унаслідок аварії машиніст поїзда зазнав тяжких травм і втратив більшу частину працездатності.

Обставини справи

Як зазначає суд, 37-річний Олег П., житель Гощі, керуючи вантажним автомобілем «Scania» із напівпричепом, рухаючись вулицею Кременецькою у місті Дубно, виїхав на залізничний переїзд на заборонений сигнал світлофора та, протаранивши шлагбаум, зупинився на коліях перед іншим, внаслідок чого у вантажівку врізався пасажирський потяв сполученням «Київ-Івано-Франківськ». Машиніст, житель Київщини, якому на той момент було 29 років, отримав ускладнену хребетно-спинну-мозкову травму. Аварія сталася у ніч проти 3 лютого 2022 року.

28 квітня 2025 року місцевий суд визнав Олега П. винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 286 КК України (порушення правил безпеки дорожнього руху, що заподіяли тяжке тілесне ушкодження), та призначив йому покарання у виді 4 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на 3 роки. Оскільки суд застосував до обвинуваченого ст.ст. 75-76 цього Кодексу та звільнив від відбування основного покарання з випробуванням із іспитовим строком на 3 роки, він мобілізувався до Збройних Сил України.

Суд першої інстанції частково задоволив цивільний позов потерпілого до обвинуваченого й страхової компанії, з якої стягнув на користь машиніста шкоду, пов’язану зі стійкою втратою працездатності, з тимчасовою втратою працездатності та моральну шкоду. З обвинуваченого на користь потерпілого стягнуто 248 245 гривень шкоди, пов’язаної з лікуванням, понад 94 000 гривень шкоди, пов’язаної з тимчасовою втратою працездатності потерпілим, й 306 000 гривень страхового відшкодування заподіяної моральної школи.

Захисник обвинуваченого, не оспорюючи вирок в частині призначення основного покарання та стягнення шкоди з його підзахисного на користь потерпілого, звернувся до Рівненського апеляційного суду з апеляційною скаргою, в якій просив вирок місцевого суду в частині призначення додаткового покарання змінити та не призначати його підзахисному додаткове покарання у виді позбавлення права керувати транспортними засобами строком на 3 роки.

Захисник вказав, що обвинувачений визнав вину та розкаявся, по мірі можливості фінансово допомагає потерпілому у лікуванні та реабілітаційних заходах, мобілізувався до лав Збройних Сил України.

Ще одна апеляційна скарга на вирок місцевого суду надійшла від страховика, який просив скасувати оскаржений вирок в частині стягнення зі страхової компанії на користь потерпілого суми відшкодувань, що перевищує встановлений страховий розмір — 260 000 гривень.

Представниця потерпілого заперечила факт визнання вини обвинуваченим та увагу колегії суддів акцентувала на тому, що вину він визнав частково, а кошти, які надсилав від дня аварії, є незначними й не покривають витрат на лікування та реабілітацію її довірителя, який визнаний особою з інвалідністю ІІ групи та внаслідок аварії втратив 80% працездатності.

Не заперечуючи вирок в частині призначеного основного та додаткового покарання, просила залишити судове рішення в частині задоволення цивільного позову без змін.

Що вирішила апеляція

Рівненський апеляційний суд у складі колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ апеляційну скаргу страховика задоволив, а апеляційні вимоги захисника обвинуваченого відхилив, вважаючи вирок місцевого суду в цій частині законним та обґрунтованим.

Вирок в частині стягнення зі страхової компанії на користь потерпілого шкоди, пов’язаної зі стійкою втратою працездатності, тимчасовою втратою працездатності та моральної шкоди змінив, залишивши суму стягнення на користь потерпілого, що не перевищує 260 000 гривень.

При цьому, суд роз’яснив потерпілому, що він у порядку цивільного судочинства вправі звернутися до суду з позовом до обвинуваченого про стягнення з нього різниці заявлених страхових виплат в сумі 13 000 гривень.

