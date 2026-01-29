  1. Судебная практика
Верховный Суд подтвердил охранный статус пивоваренного завода Карла Шульца в Киеве

22:18, 29 января 2026
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда поставил точку в судебном деле.
Верховный Суд подтвердил охранный статус пивоваренного завода Карла Шульца в Киеве
Кассационный административный суд в составе Верховного Суда подтвердил законность предоставления охранного статуса комплексу зданий пивоваренного завода Карла Шульца на Голосеевском проспекте в Киеве. Об этом сообщили в Департаменте охраны культурного наследия КГГА.

Суд оставил без удовлетворения кассационную жалобу владельца зданий и признал правомерным решение о внесении комплекса в Перечень объектов культурного наследия города Киева.

Как отметили в КГГА, в сентябре 2023 года Департамент предоставил пивоваренному заводу Карла Шульца статус вновь выявленного объекта культурного наследия, что обеспечивает ему правовую защиту. Владелец зданий обжаловал это решение в суде, считая, что охранный статус ограничивает возможности пользования имуществом. Суд первой инстанции встал на сторону истца, однако апелляционный административный суд отменил это решение и восстановил охранный статус объекта.

В связи с этим дело рассмотрел Кассационный административный суд в составе Верховного Суда, который подтвердил законность внесения комплекса зданий в Перечень объектов культурного наследия Киева.

Суд подтвердил, что Департамент охраны культурного наследия КГГА действовал в пределах законодательства Украины, таким образом объект не может быть уничтожен или радикально перестроен.

Справка

Пивоваренный завод Карла Шульца — исторический промышленный комплекс в Голосеевском районе Киева. Формирование застройки началось в XIX веке. Предприятие связано с деятельностью семьи Шульцев — предпринимателей немецкого происхождения, которые сыграли важную роль в развитии пищевой промышленности города.

Комплекс является ценным образцом индустриальной архитектуры так называемого «кирпичного стиля» и важной частью исторической застройки местности Демиевка. Здания в значительной степени сохранили аутентичные конструкции, пространственную композицию и элементы архитектурного декора.

