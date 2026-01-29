Верховний Суд підтвердив охоронний статус пивоварного заводу Карла Шульца в Києві

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду поставив крапку в судовій справі.

Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду підтвердив законність надання охоронного статусу комплексу будівель пивоварного заводу Карла Шульца на Голосіївському проспекті у Києві. Про це повідомили в Департаменті охорони культурної спадщини КМДА.

Суд залишив без задоволення касаційну скаргу власника будівель і визнав правомірним рішення про внесення комплексу до Переліку об’єктів культурної спадщини міста Києва.

Як зазначили у КМДА, у вересні 2023 року Департамент надав пивоварному заводу Карла Шульца статус щойно виявленого об’єкта культурної спадщини, що забезпечує йому правовий захист. Власник будівель оскаржував це рішення в суді, вважаючи, що охоронний статус обмежує можливості користування майном. Суд першої інстанції став на бік позивача, однак апеляційний адміністративний суд скасував це рішення та відновив охоронний статус об’єкта.

Через це справу розглянув Касаційний адміністративний суд у складі Верховного Суду, який підтвердив законність внесення комплексу будівель до Переліку об’єктів культурної спадщини Києва.

Суд підтвердив, що Департамент охорони культурної спадщини КМДА діяв у межах законодавства України, таким чином, обʼєкт не може бути знищений або радикально перебудований.

Довідково

Пивоварний завод Карла Шульца – історичний промисловий комплекс у Голосіївському районі Києва. Формування забудови розпочалося у ХІХ столітті. Підприємство пов’язане з діяльністю родини Шульців – підприємців німецького походження, які відіграли важливу роль у розвитку харчової промисловості міста.

Комплекс є цінним зразком індустріальної архітектури так званого «цегляного стилю» та важливою частиною історичної забудови місцевості Деміївка. Будівлі значною мірою зберегли автентичні конструкції, просторову композицію та елементи архітектурного оздоблення.

