Дела о банкротстве, корпоративных спорах и земельных отношениях — обзор практики КХС ВС

Обзор практики КХС ВС обнародован за декабрь 2025 года.

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда ВС за декабрь 2025 года.

В обзоре освещен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

▪️ порядка одновременного рассмотрения заявлений различных кредиторов к одному должнику об открытии производства по делу о банкротстве;

▪️ расторжения договора аренды земли и возврата земельного участка в рамках дела о банкротстве;

▪️ обязательности закрытия производства по делам о банкротстве операторов критической инфраструктуры с государственной долей в условиях военного положения.

В постановлениях по делам, связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы относительно:

▪️ применения норм закона в редакции, действовавшей на момент принятия решения АМК;

▪️ внесения информации в Сводные сведения АМК и Государственный реестр;

▪️ подтверждения монопольного положения субъекта хозяйствования на рынке услуг по доступу к кабельной канализации на мостах.

В постановлении по делу относительно корпоративных споров, корпоративных прав сделан вывод об отсутствии нарушения индивидуальных прав совладельца при заключении договора аренды между ОСМД и другим лицом без отдельного решения общего собрания, если ранее было предоставлено общее согласие на аренду общего имущества.

В постановлениях по делам относительно земельных отношений сформированы выводы относительно:

▪️ сервитута как ограничения права собственности, допустимого лишь при наличии объективной необходимости;

▪️ возможности применения ч. 5 ст. 47 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в случаях, когда взыскатель одновременно является должником в другом исполнительном производстве.

