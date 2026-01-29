  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Дела о банкротстве, корпоративных спорах и земельных отношениях — обзор практики КХС ВС

10:54, 29 января 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Обзор практики КХС ВС обнародован за декабрь 2025 года.
Дела о банкротстве, корпоративных спорах и земельных отношениях — обзор практики КХС ВС
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда ВС за декабрь 2025 года.

Только актуальное и официально проверенное: читайте SUD.UA в Telegram

В обзоре освещен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.

В постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:

▪️ порядка одновременного рассмотрения заявлений различных кредиторов к одному должнику об открытии производства по делу о банкротстве;

▪️ расторжения договора аренды земли и возврата земельного участка в рамках дела о банкротстве;

▪️ обязательности закрытия производства по делам о банкротстве операторов критической инфраструктуры с государственной долей в условиях военного положения.

В постановлениях по делам, связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы относительно:

▪️ применения норм закона в редакции, действовавшей на момент принятия решения АМК;

▪️ внесения информации в Сводные сведения АМК и Государственный реестр;

▪️ подтверждения монопольного положения субъекта хозяйствования на рынке услуг по доступу к кабельной канализации на мостах.

В постановлении по делу относительно корпоративных споров, корпоративных прав сделан вывод об отсутствии нарушения индивидуальных прав совладельца при заключении договора аренды между ОСМД и другим лицом без отдельного решения общего собрания, если ранее было предоставлено общее согласие на аренду общего имущества.

В постановлениях по делам относительно земельных отношений сформированы выводы относительно:

▪️ сервитута как ограничения права собственности, допустимого лишь при наличии объективной необходимости;

▪️ возможности применения ч. 5 ст. 47 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в случаях, когда взыскатель одновременно является должником в другом исполнительном производстве.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

суд Верховный Суд судебная практика КХС ВС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Соцпомощь и пенсия: в Раде предлагают закрепить право детей с инвалидностью на две выплаты сразу

Пенсию и социальную помощь для детей с инвалидностью и лиц с инвалидностью с детства будут назначать одновременно — при условии подачи заявления.

Без судимости, но с возвращением на службу в Нацгвардию: суд во Львове рассмотрел дело о СЗЧ

Суд решил, что нормы военного времени допускают освобождение от наказания при условии продолжения службы.

Павел Вовк: Информационное давление имеет единственную цель — повлиять на судебный процесс Большой Палаты Верховного Суда

Павел Вовк о давлении на суд, роли ВСП и ожиданиях от решения Большой Палаты Верховного Суда.

Военнослужащих на больничном не будут лишать специальных доплат в размере 30 тысяч гривен

Военные продолжат получать ежемесячное вознаграждение в размере 30  000 гривен за выполнение боевых и специальных задач даже во время больничного.

Местные советы смогут работать при 50% состава: новый законопроект ВРУ

Новый законопроект «Об обеспечении полномочности местных советов» скрывает инструменты для устранения городских голов и создания военных администраций.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]