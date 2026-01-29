Дела о банкротстве, корпоративных спорах и земельных отношениях — обзор практики КХС ВС
Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда ВС за декабрь 2025 года.
В обзоре освещен ряд правовых позиций в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
В постановлениях по делам о банкротстве сформулированы правовые выводы относительно:
▪️ порядка одновременного рассмотрения заявлений различных кредиторов к одному должнику об открытии производства по делу о банкротстве;
▪️ расторжения договора аренды земли и возврата земельного участка в рамках дела о банкротстве;
▪️ обязательности закрытия производства по делам о банкротстве операторов критической инфраструктуры с государственной долей в условиях военного положения.
В постановлениях по делам, связанным с антимонопольным и конкурентным законодательством, содержатся выводы относительно:
▪️ применения норм закона в редакции, действовавшей на момент принятия решения АМК;
▪️ внесения информации в Сводные сведения АМК и Государственный реестр;
▪️ подтверждения монопольного положения субъекта хозяйствования на рынке услуг по доступу к кабельной канализации на мостах.
В постановлении по делу относительно корпоративных споров, корпоративных прав сделан вывод об отсутствии нарушения индивидуальных прав совладельца при заключении договора аренды между ОСМД и другим лицом без отдельного решения общего собрания, если ранее было предоставлено общее согласие на аренду общего имущества.
В постановлениях по делам относительно земельных отношений сформированы выводы относительно:
▪️ сервитута как ограничения права собственности, допустимого лишь при наличии объективной необходимости;
▪️ возможности применения ч. 5 ст. 47 Закона Украины «Об исполнительном производстве» в случаях, когда взыскатель одновременно является должником в другом исполнительном производстве.
