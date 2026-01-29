  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд практики КГС ВС

10:54, 29 січня 2026
Огляд практики КГС ВС оприлюднили за грудень 2025 року.
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду ВС за грудень 2025 року. 

В огляді висвітлено низку правових позицій в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.

 У постановах у справах про банкрутство сформульовано правові висновки про:

▪️ порядок одночасного розгляду заяв різних кредиторів до одного боржника про відкриття провадження у справі про банкрутство;

▪️ розірвання договору оренди землі та повернення земельної ділянки в межах справи про банкрутство;

▪️ обов’язковість закриття провадження у справах про банкрутство операторів критичної інфраструктури з державною часткою в умовах воєнного стану.

У постановах у справах, пов’язаних з антимонопольним та конкурентним законодавством, містяться висновки щодо:

▪️ застосування норм закону в редакції, чинній на момент прийняття рішення АМК;

▪️ внесення інформації до Зведених відомостей АМК та Державного реєстру;

▪️ підтвердження монопольного становища суб'єкта господарювання на ринку послуг з доступу до кабельної каналізації на мостах.

 У постанові у справі щодо корпоративних спорів, корпоративних прав зроблено висновок стосовно відсутності порушення індивідуальних прав співвласника при укладенні договору оренди між ОСББ та іншою особою без окремого рішення загальних зборів, якщо раніше надано загальну згоду на оренду спільного майна.

 У постановах у справах щодо земельних відносин сформовано висновки щодо:

▪️ сервітуту як обмеження права власності, допустимого лише за умови об’єктивної необхідності;

▪️ можливості застосування ч. 5 ст. 47 Закону України «Про виконавче провадження» у випадках, коли стягувач є одночасно боржником в іншому виконавчому провадженні.

Верховний Суд судова практика КГС ВС

