  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Когда разное написание фамилии в трудовой не лишает права на пенсию: судебная практика

13:18, 30 января 2026
Районный суд признал, что технические ошибки в документах не могут быть основанием для отказа в назначении пенсии.
Когда разное написание фамилии в трудовой не лишает права на пенсию: судебная практика
Ичнянский районный суд Черниговской области установил факт принадлежности трудовой книжки и справок о заработной плате женщине, которой Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии из-за расхождений в написании фамилии.

Суд, рассматривая дело №733/2532/24, пришел к выводу, что ошибки в документах не лишают лицо права на пенсионное обеспечение, если их принадлежность подтверждена доказательствами, а исправить неточности иным способом невозможно.

Обстоятельства дела

Женщина, достигшая пенсионного возраста, обратилась в орган Пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии по возрасту. Она всю жизнь официально работала и рассчитывала на зачисление полного страхового стажа.

Однако территориальный орган Пенсионного фонда отказал в назначении пенсии. Причина — несоответствие фамилии в правоустанавливающих документах паспортным данным.

В частности:

  • в трудовой книжке, заведенной еще в 1967 году, фамилия на титульной странице была указана с ошибкой;
  • в двух справках о заработной плате для исчисления пенсии за отдельные периоды работы также содержались иные варианты написания фамилии.

Из-за этих расхождений Пенсионный фонд не зачислил соответствующие периоды работы в страховой стаж и отказал в пенсии.

Поскольку устранить проблему в административном порядке было невозможно, заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности ей трудовой книжки и справок о заработной плате. Дело рассматривалось в порядке отдельного производства — как такое, что касается установления юридического факта.

Позиция суда

Суд установил, что:

  • трудовая книжка была заведена на имя лица с иным написанием фамилии, однако другие документы — паспорт, документы о заключении брака и расторжении брака, другая трудовая книжка — подтверждают, что речь идет об одном и том же лице;
  • справки о заработной плате выданы на имя заявительницы, но содержат технические ошибки в написании фамилии;
  • отказ Пенсионного фонда основывался исключительно на формальных расхождениях в документах.

Суд сослался на нормы Гражданского процессуального кодекса Украины, которые предусматривают возможность установления факта принадлежности правоустанавливающих документов в случае несоответствия анкетных данных, а также на разъяснения Пленума Верховного Суда Украины относительно таких категорий дел.

Отдельно суд отметил, что спора о праве по данному делу не существует, а установление юридического факта является необходимым именно для реализации права заявительницы на пенсионное обеспечение. Иного способа подтвердить принадлежность документов она не имеет.

Решение

Ичнянский районный суд Черниговской области удовлетворил заявление полностью и:

  • установил факт принадлежности заявительнице трудовой книжки, заведенной в 1967 году на имя с ошибочным написанием фамилии;
  • установил факт принадлежности ей двух справок о заработной плате за периоды работы 1981–1985 и 1997–2000 годов, несмотря на ошибки в анкетных данных.

Решение принято в интересах дальнейшего зачисления страхового стажа и назначения пенсии органами Пенсионного фонда.

