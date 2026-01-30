Когда разное написание фамилии в трудовой не лишает права на пенсию: судебная практика
Ичнянский районный суд Черниговской области установил факт принадлежности трудовой книжки и справок о заработной плате женщине, которой Пенсионный фонд отказал в назначении пенсии из-за расхождений в написании фамилии.
Суд, рассматривая дело №733/2532/24, пришел к выводу, что ошибки в документах не лишают лицо права на пенсионное обеспечение, если их принадлежность подтверждена доказательствами, а исправить неточности иным способом невозможно.
Обстоятельства дела
Женщина, достигшая пенсионного возраста, обратилась в орган Пенсионного фонда с заявлением о назначении пенсии по возрасту. Она всю жизнь официально работала и рассчитывала на зачисление полного страхового стажа.
Однако территориальный орган Пенсионного фонда отказал в назначении пенсии. Причина — несоответствие фамилии в правоустанавливающих документах паспортным данным.
В частности:
- в трудовой книжке, заведенной еще в 1967 году, фамилия на титульной странице была указана с ошибкой;
- в двух справках о заработной плате для исчисления пенсии за отдельные периоды работы также содержались иные варианты написания фамилии.
Из-за этих расхождений Пенсионный фонд не зачислил соответствующие периоды работы в страховой стаж и отказал в пенсии.
Поскольку устранить проблему в административном порядке было невозможно, заявительница обратилась в суд с заявлением об установлении факта принадлежности ей трудовой книжки и справок о заработной плате. Дело рассматривалось в порядке отдельного производства — как такое, что касается установления юридического факта.
Позиция суда
Суд установил, что:
- трудовая книжка была заведена на имя лица с иным написанием фамилии, однако другие документы — паспорт, документы о заключении брака и расторжении брака, другая трудовая книжка — подтверждают, что речь идет об одном и том же лице;
- справки о заработной плате выданы на имя заявительницы, но содержат технические ошибки в написании фамилии;
- отказ Пенсионного фонда основывался исключительно на формальных расхождениях в документах.
Суд сослался на нормы Гражданского процессуального кодекса Украины, которые предусматривают возможность установления факта принадлежности правоустанавливающих документов в случае несоответствия анкетных данных, а также на разъяснения Пленума Верховного Суда Украины относительно таких категорий дел.
Отдельно суд отметил, что спора о праве по данному делу не существует, а установление юридического факта является необходимым именно для реализации права заявительницы на пенсионное обеспечение. Иного способа подтвердить принадлежность документов она не имеет.
Решение
Ичнянский районный суд Черниговской области удовлетворил заявление полностью и:
- установил факт принадлежности заявительнице трудовой книжки, заведенной в 1967 году на имя с ошибочным написанием фамилии;
- установил факт принадлежности ей двух справок о заработной плате за периоды работы 1981–1985 и 1997–2000 годов, несмотря на ошибки в анкетных данных.
Решение принято в интересах дальнейшего зачисления страхового стажа и назначения пенсии органами Пенсионного фонда.
