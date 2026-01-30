Коли різне написання прізвища в трудовій не позбавляє права на пенсію: судова практика

Районний суд визнав, що технічні помилки в документах не можуть бути підставою для відмови в призначенні пенсії.

Ічнянський районний суд Чернігівської області встановив факт належності трудової книжки та довідок про заробітну плату жінці, якій Пенсійний фонд відмовив у призначенні пенсії через розбіжності в написанні прізвища.

Суд, розглядаючи справу №733/2532/24, дійшов висновку, що помилки в документах не позбавляють особу права на пенсійне забезпечення, якщо їх належність підтверджена доказами, а виправити неточності в інший спосіб неможливо.

Обставини справи

Жінка, яка досягла пенсійного віку, звернулася до органу Пенсійного фонду із заявою про призначення пенсії за віком. Вона все життя працювала офіційно та розраховувала на зарахування повного страхового стажу.

Однак територіальний орган Пенсійного фонду відмовив у призначенні пенсії. Причина — невідповідність прізвища в правовстановлюючих документах паспортним даним.

Зокрема:

у трудовій книжці, заведеної ще у 1967 році, прізвище на титульній сторінці було зазначене з помилкою;

у двох довідках про заробітну плату для обчислення пенсії за окремі періоди роботи також містилися інші варіанти написання прізвища.

Через ці розбіжності Пенсійний фонд не зарахував відповідні періоди роботи до страхового стажу та відмовив у пенсії.

Оскільки усунути проблему в адміністративному порядку було неможливо, заявниця звернулася до суду із заявою про встановлення факту належності їй трудової книжки та довідок про заробітну плату. Справа розглядалася в порядку окремого провадження — як така, що стосується встановлення юридичного факту.

Позиція суду

Суд встановив, що:

трудова книжка була заведена на ім’я особи з іншим написанням прізвища, однак інші документи — паспорт, документи про шлюб і розірвання шлюбу, інша трудова книжка — підтверджують, що йдеться про одну й ту саму особу;

довідки про заробітну плату видані на ім’я заявниці, але містять технічні помилки в написанні прізвища;

відмова Пенсійного фонду ґрунтувалася виключно на формальних розбіжностях у документах.

Суд послався на норми Цивільного процесуального кодексу України, які передбачають можливість встановлення факту належності правовстановлюючих документів у разі невідповідності анкетних даних, а також на роз’яснення Пленуму Верховного Суду України щодо таких категорій справ.

Окремо суд зазначив, що спору про право в цій справі не існує, а встановлення юридичного факту є необхідним саме для реалізації права заявниці на пенсійне забезпечення. Іншого способу підтвердити належність документів вона не має.

Рішення

Ічнянський районний суд Чернігівської області задовольнив заяву повністю та:

встановив факт належності заявниці трудової книжки, заведеної у 1967 році на ім’я з помилковим написанням прізвища;

встановив факт належності їй двох довідок про заробітну плату за періоди роботи 1981–1985 та 1997–2000 років, попри помилки в анкетних даних.

Рішення ухвалене в інтересах подальшого зарахування страхового стажу та призначення пенсії органами Пенсійного фонду.

