Примирение с потерпевшим не исключает уголовной ответственности за хулиганство как посягательство на общественный порядок — Верховный Суд

Верховный Суд пересмотрел в кассации дело о хулиганстве, в котором защита оспаривала приговор и определение апелляционного суда, ссылаясь на примирение с потерпевшим.

Верховный Суд коллегией судей Второй судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел в кассационном порядке уголовное производство по жалобе защитника в интересах осужденного на приговор суда первой инстанции и определение апелляционного суда по делу о привлечении лица к уголовной ответственности за хулиганство, предусмотренное частью первой статьи 296 Уголовного кодекса Украины.

Обстоятельства дела и решения судов

Суть дела № 689/695/17 заключалась в том, что лицо было признано виновным в совершении хулиганских действий в общественном месте. Судами установлено, что в ночное время в помещении бара в пгт Ярмолинцы между несколькими лицами возник словесный конфликт, в ходе которого осужденный беспричинно, из хулиганских побуждений, грубо нарушая общественный порядок и проявляя явное неуважение к обществу, нанес удары кулаками в лицо потерпевшему, который не был участником конфликта, а лишь поинтересовался его причинами.

В результате этих действий потерпевший получил легкие телесные повреждения, повлекшие кратковременное расстройство здоровья.

Приговором районного суда лицо было признано виновным по части первой статьи 296 УК Украины и ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года. На основании статьи 75 УК Украины осужденный был освобожден от отбывания наказания с испытанием с установлением испытательного срока и возложением предусмотренных законом обязанностей.

Апелляционный суд, пересмотрев приговор, изменил его лишь в части мотивировочной части, исключив ссылку на прекращение противоправных действий другими лицами, при этом оставив правовую квалификацию, вид и меру наказания без изменений.

В кассационной жалобе защитник ссылался на неправильное применение закона Украины об уголовной ответственности и существенные нарушения требований уголовного процессуального закона. Основным аргументом было то, что при наличии заявления потерпевшего о примирении с обвиняемым суды предыдущих инстанций должны были применить статью 46 УК Украины и освободить лицо от уголовной ответственности с закрытием производства. Прокурор в судебном заседании кассационной инстанции возражал против удовлетворения кассационной жалобы, считая судебные решения законными и обоснованными.

Позиции и выводы Верховного Суда

Верховный Суд, проверяя доводы кассационной жалобы в пределах, определенных статьей 433 УПК Украины, исходил из того, что установленные судами предыдущих инстанций фактические обстоятельства уголовного правонарушения, доказанность виновности осужденного и правовая квалификация его действий по части первой статьи 296 УК Украины в кассационном порядке не оспариваются.

Предметом проверки были исключительно доводы стороны защиты относительно обязательности освобождения лица от уголовной ответственности на основании статьи 46 УК Украины в связи с примирением с потерпевшим.

Верховный Суд отметил, что хотя статья 46 УК Украины в целом может применяться к преступлениям небольшой тяжести, в случае хулиганства такое освобождение является невозможным, поскольку основным непосредственным объектом данного уголовного правонарушения является общественный порядок, а вред, причиненный конкретному лицу, носит производный характер.

Верховный Суд подчеркнул, что факт примирения виновного с потерпевшим и наличие соответствующего ходатайства не являются самостоятельным и безусловным основанием для освобождения от уголовной ответственности по делам о преступлениях против общественного порядка. Применение статьи 46 УК Украины в таких случаях противоречило бы задачам уголовного закона по охране публичных интересов и обеспечению надлежащего уровня правопорядка в обществе.

С учетом изложенного Верховный Суд признал правильными выводы апелляционного суда о невозможности освобождения осужденного от уголовной ответственности по части первой статьи 296 УК Украины в связи с примирением с потерпевшим, а доводы кассационной жалобы — необоснованными.

Суд пришел к выводу, что уголовный закон применен правильно, существенных нарушений требований уголовного процессуального закона не установлено, а оснований для отмены судебных решений не имеется.

