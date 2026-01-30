  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Примирення з потерпілим не виключає кримінальної відповідальності за хуліганство як посягання на громадський порядок — Верховний Суд

20:33, 30 січня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Верховний Суд переглянув у касації справу про хуліганство, в якій захист оскаржував вирок і ухвалу апеляційного суду, посилаючись на примирення з потерпілим.
Примирення з потерпілим не виключає кримінальної відповідальності за хуліганство як посягання на громадський порядок — Верховний Суд
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув у касаційному порядку кримінальне провадження за скаргою захисника в інтересах засудженого на вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду у справі про притягнення особи до кримінальної відповідальності за хуліганство, передбачене частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України.

Тільки актуальне та офіційно перевірене: читайте SUD.UA у Telegram

Обставини справи та рішення судів

Суть справи № 689/695/17 полягала в тому, що особу було визнано винуватою у вчиненні хуліганських дій у громадському місці. Судами встановлено, що в нічний час у приміщенні бару в смт Ярмолинці між кількома особами виникла словесна суперечка, під час якої засуджений безпричинно, з хуліганських мотивів, грубо порушуючи громадський порядок та виявляючи явну неповагу до суспільства, завдав удари кулаками в обличчя потерпілому, який не був учасником конфлікту, а лише поцікавився його причинами.

Внаслідок цих дій потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Вироком районного суду особу було визнано винуватою за частиною першою статті 296 КК України та призначено покарання у виді обмеження волі строком на два роки. На підставі статті 75 КК України засудженого звільнено від відбування покарання з випробуванням з установленням іспитового строку та покладенням передбачених законом обов’язків.

Апеляційний суд, переглянувши вирок, змінив його лише в частині мотивувальної частини, виключивши посилання на припинення протиправних дій іншими особами, залишивши при цьому правову кваліфікацію, вид і міру покарання без змін.

У касаційній скарзі захисник посилався на неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та істотні порушення вимог кримінального процесуального закону. Основним аргументом було те, що за наявності заяви потерпілого про примирення з обвинуваченим суди попередніх інстанцій мали застосувати статтю 46 КК України та звільнити особу від кримінальної відповідальності з закриттям провадження. Прокурор у судовому засіданні касаційної інстанції заперечував проти задоволення касаційної скарги, вважаючи судові рішення законними та обґрунтованими.

Позиції та висновки Верховного Суду

Верховний Суд, перевіряючи доводи касаційної скарги в межах, визначених статтею 433 КПК України, виходив із того, що встановлені судами попередніх інстанцій фактичні обставини кримінального правопорушення, доведеність винуватості засудженого та правова кваліфікація його дій за частиною першою статті 296 КК України у касаційному порядку не оспорюються.

Предметом перевірки були виключно доводи сторони захисту щодо обов’язковості звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 46 КК України у зв’язку з примиренням із потерпілим.

Верховний Суд зазначив, що хоча стаття 46 КК України загалом може застосовуватися до злочинів невеликої тяжкості, у випадку хуліганства таке звільнення є неможливим, оскільки основним безпосереднім об’єктом цього кримінального правопорушення є громадський порядок, а шкода, заподіяна конкретній особі, має похідний характер.

Верховний Суд пікдреслив, що факт примирення винного з потерпілим та наявність відповідного клопотання не є самостійною та безумовною підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у справах про злочини проти громадського порядку. Застосування статті 46 КК України у таких випадках суперечило б завданням кримінального закону щодо охорони публічних інтересів та забезпечення належного рівня правопорядку в суспільстві.

З урахуванням наведеного Верховний Суд визнав правильними висновки апеляційного суду про неможливість звільнення засудженого від кримінальної відповідальності за частиною першою статті 296 КК України у зв’язку з примиренням з потерпілим, а доводи касаційної скарги — необґрунтованими.

Суд дійшов висновку, що кримінальний закон застосовано правильно, істотних порушень вимог кримінального процесуального закону не встановлено, а підстав для скасування судових рішень не існує.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

суд Верховний Суд судова практика ККС ВС

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Які адміністративні послуги залишаються безоплатними в законопроекті «Про адміністративний збір»

У парламенті готують до другого читання законопроект, який гарантує безоплатність ключових адміністративних послуг — від реєстрації народження до першого паспорта.

Соцдопомога і пенсія: у Раді пропонують закріпити право дітей з інвалідністю на дві виплати одразу

Пенсію та соціальну допомогу для дітей з інвалідністю й осіб з інвалідністю з дитинства призначатимуть одночасно — за умови подання заяви.

Борги за тепло як предмет спору: що вирішив суд у Кривому Розі у справі про оплату комунальних послуг

Суд підтвердив фінансову відповідальність співвласників квартири за спожиті комунальні послуги та інфляційні втрати.

Домашніх тварин зможуть передати за заповітом: Україна оновлює Цивільний кодекс

Передбачається комплексне оновлення структури та принципів Цивільного кодексу України за європейською моделлю.

Яку зарплату отримуватимуть судді та прокурори за законопроектом Галини Третьякової

Законопроект про справедливу систему оплати праці встановлює для суддів максимальні розміри річного доходу за рівнями Виконавчого табеля.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]