Примирення з потерпілим не виключає кримінальної відповідальності за хуліганство як посягання на громадський порядок — Верховний Суд

Верховний Суд переглянув у касації справу про хуліганство, в якій захист оскаржував вирок і ухвалу апеляційного суду, посилаючись на примирення з потерпілим.

Верховний Суд колегією суддів Другої судової палати Касаційного кримінального суду розглянув у касаційному порядку кримінальне провадження за скаргою захисника в інтересах засудженого на вирок суду першої інстанції та ухвалу апеляційного суду у справі про притягнення особи до кримінальної відповідальності за хуліганство, передбачене частиною першою статті 296 Кримінального кодексу України.

Обставини справи та рішення судів

Суть справи № 689/695/17 полягала в тому, що особу було визнано винуватою у вчиненні хуліганських дій у громадському місці. Судами встановлено, що в нічний час у приміщенні бару в смт Ярмолинці між кількома особами виникла словесна суперечка, під час якої засуджений безпричинно, з хуліганських мотивів, грубо порушуючи громадський порядок та виявляючи явну неповагу до суспільства, завдав удари кулаками в обличчя потерпілому, який не був учасником конфлікту, а лише поцікавився його причинами.

Внаслідок цих дій потерпілий отримав легкі тілесні ушкодження, що спричинили короткочасний розлад здоров’я.

Вироком районного суду особу було визнано винуватою за частиною першою статті 296 КК України та призначено покарання у виді обмеження волі строком на два роки. На підставі статті 75 КК України засудженого звільнено від відбування покарання з випробуванням з установленням іспитового строку та покладенням передбачених законом обов’язків.

Апеляційний суд, переглянувши вирок, змінив його лише в частині мотивувальної частини, виключивши посилання на припинення протиправних дій іншими особами, залишивши при цьому правову кваліфікацію, вид і міру покарання без змін.

У касаційній скарзі захисник посилався на неправильне застосування закону України про кримінальну відповідальність та істотні порушення вимог кримінального процесуального закону. Основним аргументом було те, що за наявності заяви потерпілого про примирення з обвинуваченим суди попередніх інстанцій мали застосувати статтю 46 КК України та звільнити особу від кримінальної відповідальності з закриттям провадження. Прокурор у судовому засіданні касаційної інстанції заперечував проти задоволення касаційної скарги, вважаючи судові рішення законними та обґрунтованими.

Позиції та висновки Верховного Суду

Верховний Суд, перевіряючи доводи касаційної скарги в межах, визначених статтею 433 КПК України, виходив із того, що встановлені судами попередніх інстанцій фактичні обставини кримінального правопорушення, доведеність винуватості засудженого та правова кваліфікація його дій за частиною першою статті 296 КК України у касаційному порядку не оспорюються.

Предметом перевірки були виключно доводи сторони захисту щодо обов’язковості звільнення особи від кримінальної відповідальності на підставі статті 46 КК України у зв’язку з примиренням із потерпілим.

Верховний Суд зазначив, що хоча стаття 46 КК України загалом може застосовуватися до злочинів невеликої тяжкості, у випадку хуліганства таке звільнення є неможливим, оскільки основним безпосереднім об’єктом цього кримінального правопорушення є громадський порядок, а шкода, заподіяна конкретній особі, має похідний характер.

Верховний Суд пікдреслив, що факт примирення винного з потерпілим та наявність відповідного клопотання не є самостійною та безумовною підставою для звільнення від кримінальної відповідальності у справах про злочини проти громадського порядку. Застосування статті 46 КК України у таких випадках суперечило б завданням кримінального закону щодо охорони публічних інтересів та забезпечення належного рівня правопорядку в суспільстві.

З урахуванням наведеного Верховний Суд визнав правильними висновки апеляційного суду про неможливість звільнення засудженого від кримінальної відповідальності за частиною першою статті 296 КК України у зв’язку з примиренням з потерпілим, а доводи касаційної скарги — необґрунтованими.

Суд дійшов висновку, що кримінальний закон застосовано правильно, істотних порушень вимог кримінального процесуального закону не встановлено, а підстав для скасування судових рішень не існує.

