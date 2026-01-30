  1. Судебная практика
Верховный Суд подчеркнул необходимость надлежащего способа защиты в спорах относительно военных захоронений

18:44, 30 января 2026
Верховный Суд рассмотрел спор по поводу права семьи погибшего военнослужащего на установление индивидуального намогильного сооружения на Пантеоне Героев в Тернополе.
Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда частично удовлетворил кассационную жалобу матери погибшего военнослужащего в споре со специализированным коммунальным предприятием «Ритуальная служба» Тернопольского городского совета.

Суд изменил мотивировочную часть решений судов предыдущих инстанций в части отказа в признании действий ответчика незаконными и отменил решение в части требований об обязании воздержаться от установки надмогильного сооружения без согласия семьи, направив дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Обстоятельства дела

Суть дела № 607/9519/24 заключалась в споре относительно реализации прав пользователя места захоронения. Отец погибшего военнослужащего, правопреемницей которого в процессе стала мать, обжаловал действия коммунального предприятия, связанные с определением размера земельного участка для захоронения, установлением унифицированного надмогильного сооружения без согласия семьи и созданием препятствий в установлении индивидуального памятника.

Иск мотивировался тем, что после захоронения сына на Микулинецком кладбище семье было выдано свидетельство о захоронении, которое в соответствии с Законом Украины «О погребении и похоронном деле» предоставляет право на установление надмогильного сооружения по индивидуальному заказу в пределах выделенного участка.

Вместо этого орган местного самоуправления утвердил Положение о Пантеоне Героев уже после захоронения, которым предусмотрены унифицированные памятники и запрет индивидуальных надмогильных сооружений, а также установка памятников за счет средств местного бюджета по единому образцу. По мнению истца, эти нормы противоречили закону, не могли иметь обратной силы во времени и нарушали ее права.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что захоронение было осуществлено на специально отведенном участке для военных захоронений, а семья была проинформирована об унифицированном характере Пантеона Героев и фактически согласилась с этими условиями. Суд считал, что согласие семьи на унификацию памятников было предоставлено, в том числе молчаливо, а доводы о незаконности Положения не подтверждены надлежащими доказательствами.

Апелляционный суд согласился с такими выводами, дополнительно подчеркнув необходимость соблюдения баланса между частным интересом семьи и публичным интересом территориальной громады, а также то, что действующие положения Положения о Пантеоне Героев допускают унификацию надмогильных сооружений.

Позиция и выводы Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд исходил из задач гражданского судопроизводства и принципа эффективной защиты нарушенного права. Суд отметил, что требования о признании действий незаконными в данном деле не являются надлежащим способом защиты, поскольку сами по себе не обеспечивают восстановления нарушенного права пользователя места захоронения. По этой причине отказ в удовлетворении таких требований является правильным по результату, однако суды предыдущих инстанций ошиблись в мотивах, сосредоточившись на оценке правомерности действий ответчика вместо анализа надлежащего выбранного способа защиты.

В то же время в части требований об обязании не устанавливать надмогильное сооружение без согласия семьи и не чинить препятствий в установлении индивидуального памятника Верховный Суд пришел к выводу о преждевременности отказа.

Кассационный суд подчеркнул, что суды не выяснили правовой режим земельного участка, на котором осуществлено захоронение, не установили, относится ли он к местам почетных захоронений в понимании закона, и не дали надлежащей оценки тому, нарушаются ли права пользователя места захоронения установлением особых условий использования этого участка. Кроме того, суды не определили надлежащего ответчика с учетом полномочий исполнительного комитета городского совета и специализированного коммунального предприятия.

По результатам рассмотрения Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу: изменил мотивировочную часть судебных решений в части отказа в признании действий незаконными и отменил решения судов первой и апелляционной инстанций в части требований об обязании воздержаться от установки надмогильного сооружения и не чинить препятствий, передав дело в этой части на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Постановление суда кассационной инстанции вступает в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

