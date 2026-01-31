  1. Судебная практика
  2. / В Украине

Грабеж с детской коляски: апелляционный суд отменил условный срок и назначил реальное заключение

23:00, 31 января 2026
Похищение сумки из детской коляски, которое сначала завершилось условным сроком, в итоге обернулось реальным заключением.
Грабеж с детской коляски: апелляционный суд отменил условный срок и назначил реальное заключение
В Черновцах апелляционный суд назначил реальный срок лишения свободы мужчине, который открыто ограбил женщину, похитив сумку с детской коляски. Об этом сообщил Черновицкий апелляционный суд.

Как установило следствие, в июне 2025 года 33-летний житель Днестровского района, находясь возле магазина в Черновцах, заметил на детской коляске женскую сумку, открыто завладел ею и скрылся. В сумке находились деньги, документы и личные вещи потерпевшей.

Шевченковский районный суд Черновцов признал мужчину виновным по ч. 4 ст. 186 УК Украины и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы, однако освободил его от отбывания наказания с испытательным сроком на три года.

Прокурор обжаловал приговор. Коллегия судей Черновицкого апелляционного суда отменила решение в части условного наказания и вынесла новый приговор — 3 года лишения свободы с применением ст. 69 УК Украины.

Суд учёл, что преступление является тяжким и корыстным, было совершено в период действия правового режима военного положения, а также данные о личности осуждённого, который имел непогашенную судимость. В то же время смягчающими обстоятельствами стали искреннее раскаяние, признание вины, добровольное возмещение ущерба, наличие двух несовершеннолетних детей и сложные семейные обстоятельства.

С учётом позиции прокурора и потерпевшей, которая не заявляла претензий, суд пришёл к выводу о возможности назначения наказания ниже минимального предела санкции статьи.

Осуждённого взяли под стражу непосредственно в зале суда.

суд ограбление Черновцы апелляция судебная практика

