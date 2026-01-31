  1. Судова практика
Грабіж з дитячої коляски: апеляційний суд скасував умовний термін і призначив реальне ув’язнення

23:00, 31 січня 2026
Викрадення сумки з дитячої коляски, яке спершу завершилося умовним терміном, у підсумку обернулося реальним ув’язненням.
Грабіж з дитячої коляски: апеляційний суд скасував умовний термін і призначив реальне ув'язнення
У Чернівцях апеляційний суд призначив реальний строк ув’язнення чоловікові, який відкрито пограбував жінку, викравши сумку з дитячої коляски. Про це повідомив Чернівецький апеляційний суд. 

Як встановило слідство, у червні 2025 року 33-річний житель Дністровського району, перебуваючи біля магазину в Чернівцях, помітив на дитячій колясці жіночу сумку, відкрито заволодів нею та втік. У сумці були гроші, документи та особисті речі потерпілої.

Шевченківський районний суд Чернівців визнав чоловіка винним за ч. 4 ст. 186 КК України та призначив 5 років позбавлення волі, однак звільнив його від відбування покарання з випробуванням строком на три роки.

Прокурор оскаржив вирок. Колегія суддів Чернівецького апеляційного суду скасувала рішення в частині умовного покарання та ухвалила новий вирок — 3 роки позбавлення волі із застосуванням ст. 69 КК України.

Суд врахував, що злочин є тяжким і корисливим, був скоєний під час воєнного стану, а також дані про особу засудженого, який мав непогашену судимість. Водночас пом’якшувальними обставинами стали щире каяття, визнання вини, відшкодування збитків, наявність двох неповнолітніх дітей та складні сімейні обставини.

З огляду на позицію прокурора та потерпілої, яка не заявляла претензій, суд дійшов висновку про можливість призначення покарання нижче мінімальної межі санкції статті.

Засудженого взяли під варту безпосередньо в залі суду.

