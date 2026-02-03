Если ребенок подает апелляционную жалобу, суд обязан открыть производство для проверки его прав – ВС

Если ребенок как лицо, не участвовавшее в деле, подает апелляционную жалобу, суд обязан открыть апелляционное производство для выяснения, решался ли судом вопрос о его правах и интересах – КГС ВС.

В спорах между родителями об определении места проживания ребенка сам ребенок не является самостоятельным участником дела, поскольку его интересы представляют родители. Однако если ребенок обращается с апелляционной жалобой как лицо, не участвовавшее в деле, апелляционный суд обязан открыть производство для выяснения, решались ли судом вопросы о его правах и интересах. Если такой вопрос не решался, апелляционное производство подлежит закрытию. Отказ в открытии апелляционного производства без такой проверки является неправомерным.

К такому выводу пришел Верховный Суд в составе коллегии судей Второй судебной палаты Кассационного гражданского суда.

В пересматриваемом деле мать обратилась в суд с иском об определении места проживания ребенка с ней, отец подал встречный иск об определении места проживания ребенка с ним. Решением суда первой инстанции, оставленным без изменений судами апелляционной и кассационной инстанций, иск матери был удовлетворен и место проживания ребенка определено с ней, в удовлетворении встречного иска отца отказано.

С отдельной апелляционной жалобой на решение суда первой инстанции также обратился несовершеннолетний сын сторон, обосновывая свое право на обжалование решения суда первой инстанции тем, что на момент вынесения решения ему было менее 14 лет и он не участвовал в рассмотрении дела. Поскольку на момент подачи апелляционной жалобы заявителю уже исполнилось 14 лет, он считает, что приобрел право обжаловать указанное решение суда как лицо, не участвовавшее в рассмотрении дела, однако чьи права и интересы были нарушены решением суда.

Апелляционный суд отказал несовершеннолетнему сыну сторон в открытии апелляционного производства, сославшись на то, что в спорах между родителями относительно определения места проживания ребенка и участия в его воспитании ребенок не может быть самостоятельным участником дела или подавать апелляционную жалобу. Родители как законные представители малолетнего ребенка представляют его интересы и могут совершать все процессуальные действия от его имени.

Отменяя определение апелляционного суда об отказе в открытии апелляционного производства и передавая дело в суд апелляционной инстанции для решения вопроса об открытии апелляционного производства, КГС ВС пришел к следующим правовым выводам. Участники дела, а также лица, не участвовавшие в деле, если суд решил вопрос об их правах, свободах, интересах и обязанностях, имеют право обжаловать в апелляционном порядке решение суда первой инстанции полностью или частично (ч. 1 ст. 352 ГПК Украины).

Коллегия судей ВС исходила из того, что апелляционный суд не обратил внимания на то, что лишь в пределах открытого апелляционного производства суд имеет процессуальную возможность сделать вывод относительно решения или нерешения судом первой инстанции вопросов о правах и интересах лица, не участвовавшего в рассмотрении дела судом первой инстанции. Указанная судебная практика ВС является устоявшейся и неизменной и соответствует требованиям ГПК Украины.

КГС ВС отметил, что в спорах между родителями об определении места проживания ребенка сам ребенок не может быть самостоятельным участником дела, поскольку его интересы представляют родители. Однако если ребенок как лицо, не участвовавшее в деле, подает апелляционную жалобу, суд обязан открыть апелляционное производство для выяснения, решался ли решением суда вопрос о его правах и интересах. Лишь после установления отсутствия решения таких вопросов производство подлежит закрытию на основании п. 3 ч. 1 ст. 362 ГПК Украины.

Постановление КГС ВС от 14 января 2026 года по делу № 359/10024/21 (производство № 61-14279св25).

