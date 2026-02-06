Когда и зачем суд должен вызывать эксперта для допроса — Верховный Суд очертил пределы

Судебная практика: вызов эксперта для разъяснения заключения является правом суда, а не процессуальной обязанностью.

Кассационный уголовный суд Верховного Суда подтвердил приговор по делу о покушении на умышленное убийство, совершенном по предварительному сговору группой лиц, и незаконном обращении с оружием.

ВС детально разъяснил, в каких случаях вызов эксперта для допроса является правом суда, а не его обязанностью, и когда отказ в таком ходатайстве не нарушает права стороны защиты.

КУС ВС подчеркнул: несогласие с выводом эксперта само по себе не обязывает суд допрашивать эксперта, если ходатайство не содержит конкретных вопросов или не указывает на реальные противоречия.

Обстоятельства дела №522/6781/19

По приговору Приморского районного суда г. Одессы от 9 июня 2023 года ОСОБА_7 осужден к 10 годам лишения свободы по совокупности преступлений. Он признан виновным в неоконченном покушении на умышленное убийство, совершенном по предварительному сговору группой лиц, а также в незаконном приобретении, ношении и хранении огнестрельного оружия.

Суды установили, что в начале 2018 года осужденный согласился стать исполнителем убийства руководителя общественной организации. Для этого он незаконно приобрел пистолет, который претерпел конструктивные изменения, и 1 мая 2018 года в Одессе произвел два выстрела в потерпевшего с близкого расстояния. Один из выстрелов попал в шею. Смерть не наступила лишь из-за активных действий потерпевшего, который сумел уклониться и задержать нападавшего.

Апелляционный суд, рассмотрев жалобы сторон, в целом оставил приговор без изменений, исключив лишь ссылку на ч. 3 ст. 68 УК из мотивировочной части.

В кассационных жалобах осужденный и его защитник настаивали на существенных нарушениях уголовного процессуального закона и неправильном применении уголовного закона. Основные аргументы сводились к следующему:

умысел на убийство не доказан, поскольку потерпевший получил лишь легкие телесные повреждения, а стрельба велась резиновыми пулями;

отсутствуют доказательства предварительного сговора группы лиц;

суды необоснованно отказали в допросе экспертов и истребовании материалов относительно возможных соучастников;

нарушено право на защиту и право на переводчика.

Прокурор возражал против удовлетворения кассационных жалоб.

Позиция Верховного Суда

Кассационный уголовный суд напомнил, что суд кассационной инстанции является судом права, а не факта, и проверяет лишь правильность применения норм материального и процессуального права.

Об умысле на убийство

ВС согласился с выводами предыдущих инстанций: два выстрела из огнестрельного оружия с близкого расстояния в жизненно важный участок тела свидетельствуют о прямом умысле на лишение жизни. То, что потерпевший получил легкие телесные повреждения, не меняет правовой оценки, поскольку преступление не было доведено до конца по причинам, не зависящим от воли нападавшего.

Верховный Суд подчеркнул: форма вины определяется с учетом способа действия, орудия преступления, локализации ранений, поведения виновного и потерпевшего, а не только по последствиям.

О предварительном сговоре

Признак «совершение по предварительному сговору группой лиц» суды признали доказанным. На это указывали, в частности, показания свидетеля о наличии еще одного лица, которое наблюдало за событиями и скрылось на автомобиле, а также поведение осужденного после преступления — попытка уничтожить мобильный телефон, что могло свидетельствовать о стремлении скрыть связи с соучастниками.

Ключевой вывод: вызов эксперта для допроса

Отдельное внимание Верховный Суд уделил доводам защиты относительно отказа судов в вызове экспертов.

ВС разъяснил, что в соответствии с ч. 1 ст. 356 УПК вызов эксперта для допроса с целью разъяснения заключения является правом суда. Такой допрос возможен, если необходимо:

разъяснить терминологию или методику исследования;

устранить противоречия между заключением и другими доказательствами;

пояснить расхождения между несколькими экспертными заключениями.

Вместе с тем несогласие стороны с выводом эксперта либо общие сомнения в его достоверности без конкретизации вопросов не являются достаточным основанием для вызова эксперта. В данном деле ходатайства защиты не содержали четкого обоснования, какие именно противоречия следует устранить, поэтому отказ судов был правомерным и не нарушил принцип состязательности.

Верховный Суд также отклонил утверждения о нарушении права на защиту и на переводчика. Материалы производства свидетельствовали, что осужденному неоднократно обеспечивали переводчика, а многочисленные отказы от защитников происходили по его инициативе и с соблюдением требований УПК.

Решение КУС ВС

Кассационные жалобы оставлены без удовлетворения. Приговор Приморского районного суда г. Одессы и определение Одесского апелляционного суда оставлены без изменений. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента провозглашения и является окончательным.

