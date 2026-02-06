Верховный Суд: клиент не отвечает за расчеты между банком и торговцем после возврата средств

Верховный Суд рассмотрел кассационную жалобу по делу о правомерности блокирования банковской карты и списании средств клиента по возвращении платежа за товар, осуществленный через POS-терминал торговца.

Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда рассмотрел кассационную жалобу в споре между клиентом банка и публичным акционерным обществом коммерческий банк «ПриватБанк» относительно расторжения договора на обслуживание карточного счёта, взыскания денежных средств и возмещения морального вреда.

Суть дела

Истец обратился в суд, ссылаясь на то, что является держателем платёжной карты банка, на которой по состоянию на март 2015 года находились принадлежащие ему денежные средства. После оплаты товара в торговой сети через POS-терминал банка и последующего возврата этого товара банк заблокировал платёжную карту клиента на время проведения служебного расследования службой безопасности банка и ограничил его доступ к средствам.

По мнению истца, такие действия лишили его возможности свободно распоряжаться собственными деньгами, вызвали душевные страдания и нанесли моральный вред.

Исковые требования сводились к расторжению договора на обслуживание карточного счёта, взысканию суммы средств, находящихся на счёте, начисленной пени, трёх процентов годовых, инфляционных потерь, а также компенсации морального вреда. Обосновывая требования, истец указывал, что возврат средств произошёл надлежащим образом, а последующая блокировка карты и списание средств не имели правовых оснований.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что операция возврата средств была проведена с использованием транзитного счёта банка, а не со счёта продавца, что не соответствовало условиям заключённых договоров. Суд пришёл к выводу, что банк, выявив несоответствие в расчётах и недостаточность средств на счёте продавца, правомерно приостановил действие платёжной карты клиента и предпринял меры по возврату собственных средств.

Апелляционный суд согласился с такими выводами и оставил решение без изменений. Суд апелляционной инстанции исходил из того, что спорные средства были зачислены на счёт клиента ошибочно и, по его мнению, фактически за счёт банка, а значит, не могли считаться собственностью истца.

Апелляционный суд также отметил отсутствие оснований для применения норм Закона Украины «О платёжных системах и переводе средств в Украине» относительно ответственности банка за ошибочный перевод, поскольку считал банк ненадлежащим плательщиком без наличия его вины.

Позиция и выводы Верховного Суда

Рассматривая дело № 524/6549/15-ц, Верховный Суд пришёл к выводу о частичном удовлетворении кассационной жалобы. Суд отметил, что ключевым для правильного разрешения спора является правовая квалификация совершённого перевода и выяснение, может ли он считаться ошибочным в понимании Закона Украины «О платёжных системах и переводе средств в Украине».

Объединённая палата Кассационного гражданского суда указала, что не может считаться ошибочным перевод, совершённый со счёта надлежащего плательщика на счёт надлежащего получателя, даже в случае, если фактическое проведение расчётов произошло с использованием собственных средств банка. Клиент банка не должен нести негативные последствия взаимоотношений между банком и продавцом, в частности относительно их внутренних расчётов или имеющейся задолженности.

Верховный Суд установил, что возврат средств покупателю был осуществлён в день обращения через POS-терминал, а списание средств со счёта клиента произошло банком только через несколько месяцев, без надлежащего письменного уведомления и за пределами сроков, предусмотренных законодательством. Такие действия противоречат требованиям статей 1066 и 1068 Гражданского кодекса Украины, а также статьи 32 Закона Украины «О платёжных системах и переводе средств в Украине», которые обязывают банк действовать в соответствии с распоряжениями клиента и реквизитами платёжных документов.

Суд пришёл к выводу, что после осуществления операции возврата средств все последующие расчёты и возможные претензии должны были решаться исключительно в плоскости правоотношений между банком и продавцом. Такие действия банка были признаны Верховным Судом как не соответствующие требованиям гражданского законодательства и Закона Украины «О платёжных системах и переводе средств в Украине».

Верховный Суд также указал, что материалы дела не содержат доказательств перевода средств со счёта банка, а имеющиеся выписки подтверждают зачисление средств со счёта продавца — физического лица-предпринимателя.

В связи с этим Верховный Суд отошёл от ранее высказанного правового вывода в аналогичном деле и отменил постановление апелляционного суда, направив дело на новое рассмотрение в суд апелляционной инстанции. Постановление Верховного Суда вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

