Нарушение сроков расчетов по импорту: апелляционный суд оставил в силе пеню 148 тысяч для предприятия

Пятый апелляционный административный суд оставил без удовлетворения апелляционную жалобу предприятия и подтвердил правомерность начисления пени в размере 148 тысяч гривен за нарушение предельных сроков расчетов по импортной операции.

Главное управление ГНС в Одесской области сообщает, что Пятый апелляционный административный суд постановлением по делу № 420/469/25 отклонил апелляционную жалобу предприятия. Решение суда первой инстанции от 25 августа 2025 года, которым было отказано в отмене налогового уведомления-решения ГНС об уплате пени в размере 148 тысяч гривен за нарушение сроков расчетов во внешнеэкономической деятельности, оставлено без изменений.

Проведение проверки и установленные нарушения

Контролирующим органом проведена внеплановая проверка плательщика по вопросам соблюдения требований валютного законодательства, по результатам которой составлен акт и вынесено налоговое уведомление-решение. Актом зафиксировано, что импортный товар (станок) поступил несвоевременно, с нарушением установленных сроков.

Правовые основы осуществления валютных операций, валютного регулирования и валютного надзора, права и обязанности субъектов валютных операций и уполномоченных учреждений урегулированы Законом Украины от 21.06.2018 № 2473-VIII «О валюте и валютных операциях» (далее — Закон № 2473-VIII), который также устанавливает ответственность за нарушение валютного законодательства.

Статья 13 Закона № 2473-VIII определяет особенности установления предельных сроков расчетов по операциям экспорта и импорта товаров.

Так, частью первой статьи 13 Закона № 2473-VIII предусмотрено, что Национальный банк Украины имеет право устанавливать предельные сроки расчетов по операциям экспорта и импорта товаров.

Нормативное регулирование валютных сроков и форс-мажора

Судом проанализированы положения ст.ст. 1, 3, 5, 13 Закона № 2473-VIII, положения ст. 14-1 Закона Украины «О торгово-промышленных палатах в Украине», согласно которой Торгово-промышленная палата Украины и уполномоченные ею региональные торгово-промышленные палаты удостоверяют форс-мажорные обстоятельства (обстоятельства непреодолимой силы) и выдают сертификат о таких обстоятельствах в течение семи дней со дня обращения субъекта хозяйственной деятельности по себестоимости.

Анализ указанных норм дает основания для вывода, что в случае приостановления выполнения хозяйственной операции, обусловленного возникновением форс-мажорных обстоятельств, приостанавливается как течение срока расчетов по операциям экспорта и импорта товаров, так и начисление пени на весь период действия форс-мажорных обстоятельств.

То есть законодателем предусмотрен случай неприменения финансовой ответственности в виде начисления пени (приостановления срока начисления пени) исключительно при возникновении форс-мажорных обстоятельств, которые делают невозможным исполнение контрагентом договора.

Такие же выводы изложены в постановлениях Верховного Суда от 16 июля 2019 года по делу № 917/1053/18, от 25 января 2022 года по делу № 904/3886/21, от 18 января 2024 года по делу № 914/2994/22, от 05 октября 2023 года по делу № 520/14773/21, от 19 августа 2022 года по делу № 818/2429/18, от 17 июня 2020 года по делу № 812/677/17, от 03 сентября 2019 года по делу № 805/1087/16, от 24 декабря 2025 года по делу № 240/27873/23.

В постановлении ВС от 17.09.2025 по делу № 160/6138/24 коллегия судей пришла к следующим выводам:

«Коллегия судей отмечает, что сроки поставки товара, определенные сторонами в договоре и дополнительных соглашениях к нему, подлежат учету при определении момента надлежащего исполнения обязательств контрагентом. В то же время в соответствии с требованиями действующего законодательства такие сроки не могут выходить за пределы предельных сроков расчетов по внешнеэкономическим операциям, установленных Национальным банком Украины.

Следовательно, условия договора относительно сроков поставки имеют юридическую силу лишь в той части, которая согласуется с указанными императивными предписаниями. Договоренности сторон не могут изменять или продлевать сроки, установленные Национальным банком Украины, поскольку последние являются обязательными к применению независимо от волеизъявления участников правоотношений.

Таким образом, в любом случае предельный срок расчетов в спорных правоотношениях не мог превышать 180 дней со дня осуществления авансового платежа».

Оценка доводов плательщика и позиция суда

Учитывая изложенное, апелляционный суд отмечает, что заключение Дополнительного соглашения к Контракту не может изменять или продлевать сроки, установленные НБУ, поскольку последние являются обязательными к применению независимо от волеизъявления участников правоотношений, следовательно, не могут превышать 180 дней.

Таким образом, суд считает, что утверждения истца о том, что пеня применена ответчиком с нарушением требований ч. 6 ст. 13 Закона № 2473-VIII, являются несостоятельными.

Доводы предприятия о том, что в ходе исполнения Контракта фактически имело место форс-мажорное обстоятельство, препятствовавшее его исполнению и действие которого прекратилось 07.04.2024 года (день поставки оборудования по Контракту на территорию Украины), коллегия судей отклоняет по следующим основаниям.

В качестве форс-мажорных обстоятельств истец указывает обстоятельства, изложенные в письме компании-нерезидента от 13.12.2023, вследствие чего 15.12.2023 было заключено Дополнительное соглашение к Контракту.

По мнению коллегии судей, следует отметить, что устоявшейся является практика ВС, согласно которой сторона, ссылающаяся на действие форс-мажорных обстоятельств, должна доказать их наличие не только само по себе, но и то, что они были форс-мажорными именно для данного конкретного случая (постановления ВС от 16.07.2019 по делу № 917/1053/18, от 25.01.2022 по делу № 904/3886/21, от 18.01.2024 по делу № 914/2994/22).

ВС также неоднократно отмечал (постановления от 05.12.2023 по делу № 917/1593/22, от 18.01.2024 по делу № 914/2994/22, от 19.08.2022 по делу № 908/2287/17), что подтверждением существования форс-мажорных обстоятельств является соответствующий сертификат Торгово-промышленной палаты Украины или уполномоченной ею региональной ТПП. В то же время сертификат Торгово-промышленной палаты Украины не является единственным доказательством существования форс-мажорных обстоятельств; обстоятельство форс-мажора должно оцениваться судом с учетом установленных обстоятельств дела и в совокупности с другими доказательствами. Именно суд должен на основании имеющихся в материалах дела доказательств установить, действительно ли такие обстоятельства, на которые ссылается сторона, являются чрезвычайными и неотвратимыми, объективно исключающими надлежащее исполнение стороной своего обязательства.

В постановлениях от 05.10.2023 по делу № 520/14773/21, от 19.08.2022 по делу № 818/2429/18 ВС указал, что должно устанавливаться (доказываться) влияние обстоятельств непреодолимой силы, удостоверенных соответствующими сертификатами Торгово-промышленной палаты Украины, на невозможность плательщика налога надлежащим образом исполнять свои обязательства и на изменение его экономического состояния вследствие таких форс-мажорных обстоятельств. Эти факторы должны находиться в причинно-следственной связи.

Следовательно, необходимым является исследование именно совокупности доводов и доказательств, которыми заинтересованное лицо обосновывает влияние форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы) на возможность выполнения им, в частности, требований валютного законодательства.

Вместе с тем, как правильно отметил суд первой инстанции, предприятием не предоставлено документального подтверждения неисполнения условий контракта вследствие действия форс-мажорных обстоятельств, поскольку истец ссылается лишь на письмо директора компании-нерезидента от 13.12.2023, в котором сообщается, что во время последнего тестирования станка была выявлена техническая неисправность.

Также апелляционный суд отмечает, что согласно условиям контракта надлежащим доказательством действия обстоятельств непреодолимой силы является документ, выданный Торгово-промышленной палатой, удостоверяющий существование таких обстоятельств.

Однако предприятие к проверке не предоставило документ Торгово-промышленной палаты о подтверждении форс-мажорных обстоятельств по контракту.

При таких обстоятельствах апелляционная жалоба плательщика оставлена без удовлетворения.

