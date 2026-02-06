  1. Судебная практика
  2. / В Украине

18 дней СЗЧ: во Львовской области суд назначил военнослужащему 5 лет и 8 месяцев лишения свободы

16:49, 6 февраля 2026
Обвиняемый признал вину, однако суд назначил реальное наказание с присоединением предыдущего приговора.
Сокальский районный суд Львовской области вынес обвинительный приговор в отношении военнослужащего, который в период действия военного положения самовольно оставил место службы более чем на трое суток. Суд установил, что военнослужащий умышленно прекратил выполнение служебных обязанностей и находился вне подразделения до момента задержания правоохранительными органами.

По результатам рассмотрения дела суд признал его виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде лишения свободы. С учетом предыдущего приговора окончательный срок лишения свободы составил 5 лет и 8 месяцев.

Обстоятельства дела №454/1630/25

Суд рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, проходившего службу по контракту. Как установлено судом, в период действия военного положения, не позднее 07:45 7 марта 2025 года, он самовольно оставил место службы — место проживания учебной группы в кинологическом учебном центре Государственной пограничной службы Украины — и находился вне службы.

В течение всего этого времени обвиняемый не выполнял обязанности военной службы, распоряжался временем по собственному усмотрению и отсутствовал до момента задержания 25 марта 2025 года сотрудниками полиции. Суд квалифицировал эти действия как умышленные, направленные на временное уклонение от военной службы в условиях военного положения.

Правовая оценка действиям дана по части 5 статьи 407 Уголовного кодекса Украины — самовольное оставление места службы военнослужащим продолжительностью более трех суток, совершенное в условиях военного положения.

Позиция сторон и процессуальные особенности

В судебном заседании обвиняемый полностью признал вину, подтвердил фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и выразил искреннее раскаяние, прося не назначать строгого наказания.

Поскольку ни один из участников процесса не оспаривал установленные обстоятельства, суд применил часть 3 статьи 349 УПК Украины и признал нецелесообразным исследование других доказательств. Участникам было разъяснено, что в дальнейшем они лишены права оспаривать эти обстоятельства.

Оценка суда и мотивы решения

Суд признал искреннее раскаяние обстоятельством, смягчающим наказание, и не установил ни одного отягчающего обстоятельства. В то же время при назначении наказания была учтена личность обвиняемого — он ранее неоднократно судим и на путь исправления не стал.

По совокупности этих факторов суд пришел к выводу, что исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества, и назначил основное наказание в виде лишения свободы.

Результат: приговор и сроки

Сокальский районный суд Львовской области признал обвиняемого виновным по ч. 5 ст. 407 УК Украины и назначил 5 лет лишения свободы.

На основании статьи 71 УК Украины суд частично присоединил неотбытую часть наказания по предыдущему приговору Сиховского районного суда города Львова от 23 января 2026 года и определил окончательное наказание — 5 лет и 8 месяцев лишения свободы с отбыванием в уголовно-исполнительном учреждении.

Приговор может быть обжалован в Львовский апелляционный суд через суд первой инстанции в течение 30 дней со дня провозглашения.

