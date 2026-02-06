18 днів СЗЧ: на Львівщині суд призначив військовослужбовцю 5 років і 8 місяців ув’язнення

Обвинувачений визнав вину, однак суд призначив реальне покарання з приєднанням попереднього вироку.

Сокальський районний суд Львівської області ухвалив обвинувальний вирок щодо військовослужбовця, який під час дії воєнного стану самовільно залишив місце служби більш ніж на три доби. Суд встановив, що військовий умисно припинив виконання службових обов’язків і перебував поза підрозділом до моменту затримання правоохоронцями.

За результатами розгляду справи суд визнав його винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України, та призначив покарання у вигляді позбавлення волі. З урахуванням попереднього вироку остаточний строк ув’язнення склав 5 років і 8 місяців.

Обставини справи №454/1630/25

Суд розглянув кримінальне провадження щодо військовослужбовця, який проходив службу за контрактом. Як встановлено судом, у період дії воєнного стану, не пізніше 07:45 7 березня 2025 року, він самовільно залишив місце служби — місце проживання навчальної групи в кінологічному навчальному центрі Державної прикордонної служби України — та перебував поза службою.

Увесь цей час обвинувачений не виконував обов’язків військової служби, розпоряджався часом на власний розсуд і був відсутній до моменту затримання 25 березня 2025 року працівниками поліції. Суд кваліфікував ці дії як умисні, спрямовані на тимчасове ухилення від військової служби в умовах воєнного стану.

Правову оцінку діям надано за частиною 5 статті 407 Кримінального кодексу України — самовільне залишення місця служби військовослужбовцем тривалістю понад три доби, вчинене в умовах воєнного стану.

Позиція сторін і процесуальні особливості

У судовому засіданні обвинувачений повністю визнав вину, підтвердив фактичні обставини, викладені в обвинувальному акті, та висловив щире каяття, просивши не призначати суворого покарання.

Оскільки жоден з учасників процесу не оспорював встановлені обставини, суд застосував частину 3 статті 349 КПК України і визнав недоцільним дослідження інших доказів. Учасникам було роз’яснено, що в подальшому вони позбавлені права оспорювати ці обставини.

Оцінка суду та мотиви рішення

Суд визнав щире каяття обставиною, що пом’якшує покарання, та не встановив жодної обтяжувальної обставини. Водночас при призначенні покарання враховано особу обвинуваченого — він раніше неодноразово судимий і на шлях виправлення не став.

За сукупністю цих чинників суд дійшов висновку, що виправлення можливе лише в умовах ізоляції від суспільства, і призначив основне покарання у вигляді позбавлення волі.

Результат: вирок і строки

Сокальський районний суд Львівської області визнав обвинуваченого винним за ч. 5 ст. 407 КК України; призначив 5 років позбавлення волі.

На підставі статті 71 КК України суд частково приєднав невідбуту частину покарання за попереднім вироком Сихівського районного суду міста Львова від 23 січня 2026 року та визначив остаточне покарання — 5 років і 8 місяців позбавлення волі з відбуванням у кримінально-виконавчій установі.

Вирок може бути оскаржений до Львівського апеляційного суду через суд першої інстанції протягом 30 днів з дня проголошення.

