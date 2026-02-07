  1. Судебная практика
  В Украине

В Полтавской области судили мужчину, который перевозил собаку в транспорте с обмотанной скотчем челюстью

10:37, 7 февраля 2026
По решению суда животное было изъято, а владелец привлечен к административной ответственности.
Карловский районный суд Полтавской области сообщил о рассмотрении материалов дела о привлечении лица к административной ответственности за жестокое обращение с животным. Суд отдельно подчеркнул, что законодательство в сфере защиты животных носит не формальный характер, а подлежит реальному и эффективному применению в каждом конкретном случае.

Обстоятельства дела и правовая оценка действий

В ходе судебного разбирательства было установлено, что утром 10 января 2026 года 53-летний житель города Карловка, находясь в общественном месте — пассажирском поезде сообщением Полтава–Лозовая, — совершил действия, которые причинили собаке физические страдания и лишили её возможности нормально дышать. В частности, мужчина обмотал морду животного клейкой лентой (скотчем). Несмотря на то, что телесных повреждений либо гибели животного зафиксировано не было, сам факт причинения мучений стал достаточным основанием для привлечения лица к ответственности по ч. 1 ст. 89 КУоАП.

Суд отметил, что положения Закона Украины «О защите животных от жестокого обращения» охватывают не только действия, которые приводят к увечьям или смерти животного, но и любые формы издевательства, причиняющие боль, страдания либо физические муки. Таким образом, отсутствие тяжких последствий не освобождает от юридической ответственности за содеянное.

Доказательства и общественный резонанс

При вынесении решения суд также учёл значительный общественный резонанс, который получил данный инцидент. В частности, фотоснимки с места происшествия были обнародованы в открытом сообществе «karlivka_news» в социальной сети Instagram, что привлекло внимание общественности и стало дополнительным источником фиксации обстоятельств правонарушения.

Вина правонарушителя была подтверждена совокупностью надлежащих и допустимых доказательств, среди которых: протокол об административном правонарушении, рапорты сотрудников полиции, письменные объяснения, фото- и видеоматериалы, а также документы о временном изъятии животного и его передаче на содержание общественной организации. Судья отдельно обратил внимание на соблюдение процессуальных норм при сборе и оценке доказательной базы.

Определяя вид и размер административного взыскания, суд руководствовался требованиями ст. 33 КУоАП, принимая во внимание характер совершённого правонарушения, степень вины лица, его имущественное положение, а также отсутствие смягчающих или отягчающих обстоятельств. В результате на правонарушителя был наложен штраф в размере 3400 гривен с конфискацией животного как превентивной меры, направленной на недопущение повторения подобных действий.

В то же время суд учёл социальный статус лица, применив нормы законодательства об освобождении лиц с инвалидностью от уплаты судебного сбора. Такой подход, по мнению суда, обеспечивает баланс между принципом неотвратимости ответственности и соблюдением социальных гарантий.

суд судебная практика животные

Лента новостей

