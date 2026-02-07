На Полтавщині судили чоловіка, який перевозив собаку в транспорті з обмотаною скотчем щелепою

За рішенням суду тварину було вилучено, а власника притягнуто до адміністративної відповідальності.

скрін з відео місцевого каналу

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Карлівський районний суд Полтавської області повідомив про розгляд матеріалів справи щодо притягнення особи до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з твариною. Суд окремо підкреслив, що законодавство у сфері захисту тварин не має формального характеру, а підлягає реальному та дієвому застосуванню в кожному конкретному випадку.

Обставини справи та правова оцінка дій

У ході судового розгляду було встановлено, що вранці 10 січня 2026 року 53-річний мешканець міста Карлівка, перебуваючи у громадському місці — пасажирському поїзді сполученням Полтава–Лозова, — вчинив дії, які завдали собаці фізичних страждань і унеможливлювали її нормальне дихання. Зокрема, чоловік обмотав морду тварини клейкою стрічкою (скотчем). Попри те, що тілесних ушкоджень чи загибелі тварини зафіксовано не було, сам факт завдання мучень став достатньою підставою для притягнення особи до відповідальності за ч. 1 ст. 89 КУпАП.

Суд наголосив, що положення Закону України «Про захист тварин від жорстокого поводження» охоплюють не лише дії, які призводять до каліцтва або смерті тварини, а й будь-які форми знущання, що спричиняють біль, страждання чи фізичні муки. Таким чином, відсутність тяжких наслідків не усуває юридичної відповідальності за вчинене.

Докази та суспільний резонанс

Під час ухвалення рішення суд також урахував значний суспільний резонанс, якого набула подія. Зокрема, фотознімки з місця інциденту були оприлюднені у відкритій спільноті «karlivka_news» в соціальній мережі Instagram, що привернуло увагу громадськості та стало додатковим джерелом фіксації обставин правопорушення.

Вина правопорушника була доведена сукупністю належних і допустимих доказів, серед яких: протокол про адміністративне правопорушення, рапорти працівників поліції, письмові пояснення, фото- й відеоматеріали, а також документи щодо тимчасового вилучення тварини та її передачі на утримання громадській організації. Суддя окремо звернув увагу на дотримання процесуальних норм під час збирання й оцінки доказової бази.

Обираючи вид та розмір адміністративного стягнення, суд керувався вимогами ст. 33 КУпАП, беручи до уваги характер вчиненого правопорушення, ступінь вини особи, її майновий стан, а також відсутність пом’якшуючих чи обтяжуючих обставин. У результаті на правопорушника було накладено штраф у сумі 3400 гривень із конфіскацією тварини як превентивний захід, спрямований на запобігання повторенню подібних дій.

Разом із тим суд урахував соціальний статус особи, застосувавши норми законодавства щодо звільнення осіб з інвалідністю від сплати судового збору. Такий підхід, на думку суду, забезпечує баланс між принципом невідворотності відповідальності та дотриманням соціальних гарантій.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.