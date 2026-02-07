Верховный Суд определил административную юрисдикцию спора по поводу включения лица в перечень связанных с банком

Верховный Суд рассмотрел дело по иску физического лица в банковское учреждение о правомерности включения его и членов семьи в перечень лиц, связанных с банком.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе Объединённой палаты Кассационного гражданского суда пересмотрел дело № 462/4059/16-ц по кассационной жалобе физического лица на решения судов первой и апелляционной инстанций в споре с публичным акционерным обществом — банковским учреждением относительно правомерности включения истца и членов его семьи в перечень лиц, связанных с банком. Предметом пересмотра стал не только вопрос материально-правовой оценки статуса истца, но прежде всего правильность определения юрисдикции такого спора.

Суть дела

Истец занимал должность директора регионального отделения банка на основании приказа правления. В дальнейшем правлением банка неоднократно принимались постановления, которыми утверждался перечень лиц, связанных с банком, в который был включён сам истец как руководитель банка, а также члены его семьи как ассоциированные лица.

Приобретение статуса лица, связанного с банком, в соответствии с законодательством о системе гарантирования вкладов физических лиц влечёт за собой существенные правовые последствия, в частности ограничение права на получение гарантированного возмещения средств по вкладам и изменение очередности удовлетворения требований в процедуре ликвидации банка. Истец указывал, что о включении его и членов семьи в соответствующий перечень он надлежащим образом уведомлён не был, что сделало невозможным своевременное принятие мер для защиты имущественных интересов.

Обосновывая иск, заявитель настаивал на том, что возглавляемое им региональное отделение не является обособленным подразделением банка в понимании банковского законодательства, не имеет статуса юридического лица и не наделено полномочиями, которые позволяли бы влиять на финансовую политику банка. По его мнению, лишь руководители филиалов, входящие в кредитные и другие комитеты банка, могут признаваться связанными лицами, тогда как руководитель структурного подразделения таким критериям не соответствует.

С учётом этого истец просил признать незаконными и отменить постановления правления банка в части включения его и членов семьи в перечень лиц, связанных с банком.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что руководитель регионального отделения банка относится к категории руководителей банка, а следовательно подпадает под определение связанного лица в соответствии с Законом Украины «О банках и банковской деятельности». В связи с этим суд признал правомерным включение как самого истца, так и ассоциированных с ним лиц в соответствующий перечень.

Апелляционный суд согласился с этими выводами, дополнительно указав, что региональное отделение банка соответствует признакам обособленного структурного подразделения, предусмотренным нормативно-правовыми актами Национального банка Украины. Следовательно, директор такого подразделения является руководителем банка в понимании статьи 52 Закона Украины «О банках и банковской деятельности», что обосновывает применение к нему режима связанного лица.

Позиция и выводы Верховного Суда

Пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд сосредоточился прежде всего на вопросе юрисдикционной принадлежности спора, признав его определяющим для правильного разрешения дела.Объединённая палата подчеркнула, что фактически участие в деле от имени банка осуществляло уполномоченное лицо Фонда гарантирования вкладов физических лиц, который является юридическим лицом публичного права и субъектом властных полномочий. При этом формально ответчиком по делу оставалось публичное акционерное общество — банк, однако по существу он действовал в процессе в лице уполномоченного лица Фонда гарантирования вкладов физических лиц, которое реализовывало делегированные законом властные полномочия.

Верховный Суд подробно проанализировал правовую природу полномочий Фонда гарантирования вкладов физических лиц, обратив внимание на то, что Фонд реализует властные управленческие функции в сфере гарантирования вкладов, формирования перечней вкладчиков, определения лиц, которые имеют или не имеют право на гарантированное возмещение, а также организации таких выплат. Именно включение или невключение лица в перечень связанных с банком непосредственно влияет на его право на получение гарантированного государством возмещения.

Суд подчеркнул, что спор в данном деле фактически касается обжалования действий, имеющих следствием отказ в признании лица вкладчиком, имеющим право на возмещение за счёт средств Фонда. Такие правоотношения носят публично-правовой характер, поскольку возникают в связи с реализацией Фондом его властных управленческих полномочий, а не из частноправовых договорных отношений между вкладчиком и банком.

Ссылаясь на положения Кодекса административного судопроизводства Украины, Конституции Украины, Закона Украины «О системе гарантирования вкладов физических лиц», а также устоявшуюся практику Большой Палаты Верховного Суда, Объединённая палата пришла к выводу, что споры относительно формирования перечней вкладчиков и определения права на гарантированное возмещение, в том числе посредством обжалования статуса связанного лица, подлежат рассмотрению исключительно в порядке административного судопроизводства.

Верховный Суд подчеркнул, что нарушение правил предметной юрисдикции является безусловным основанием для отмены судебных решений независимо от доводов кассационной жалобы и без необходимости проверки правильности применения норм материального права.

В связи с изложенным Верховный Суд частично удовлетворил кассационную жалобу, отменил решения судов первой и апелляционной инстанций и закрыл производство по делу, разъяснив истцу, что спор подлежит рассмотрению в порядке административного судопроизводства.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия, является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.