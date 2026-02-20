КХС ВС: превышение монополистом предельной платы за доступ к инфраструктуре может квалифицироваться как злоупотребление

Верховный Суд рассмотрел дело об обжаловании решения территориального отделения Антимонопольного комитета о признании коммунального предприятия занимающим монопольное положение на соответствующем рынке.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного хозяйственного суда рассмотрел в кассационном порядке дело № 910/12657/24 об обжаловании решения территориального отделения Антимонопольного комитета Украины, которым субъект хозяйствования признан занимающим монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг по доступу к инфраструктуре кабельной канализации электронных коммуникационных сетей, и привлечён к ответственности за злоупотребление этим положением путём установления платы, превышающей предельные размеры, определённые законом.

Суть спора

В октябре 2024 года Коммунальное предприятие по ремонту и содержанию мостов и путей г. Киева «Киевавтошляхмист» обратилось в Хозяйственный суд города Киева с иском о признании противоправным и отмене решения административной коллегии Северного межобластного территориального отделения Антимонопольного комитета Украины от 08 августа 2024 года № 60/111-р/к по делу № 53/60/61-рп/к.20.

Оспариваемым решением установлено, что в период с марта 2020 года по май 2024 года предприятие занимало монопольное (доминирующее) положение на рынке услуг по доступу к инфраструктуре кабельной канализации электронных коммуникационных сетей на мостах и путепроводах в городе Киеве, закреплённых за ним на праве хозяйственного ведения, с долей 100 процентов, в связи с отсутствием конкуренции на соответствующем рынке.

Также признано, что действия предприятия, заключавшиеся в установлении стоимости услуг по техническому обслуживанию сетевых каналов и мест размещения кабелей после вступления в силу решения Киевского городского совета от 12 марта 2020 года № 236/8406 в размере, не соответствовавшем предельному размеру платы, установленному частью седьмой статьи 17 Закона Украины «О доступе к объектам строительства, транспорта, электроэнергетики с целью развития телекоммуникационных сетей», являются злоупотреблением монопольным положением, предусмотренным пунктом 1 части второй статьи 13 и пунктом 2 статьи 50 Закона Украины «О защите экономической конкуренции». За это нарушение на предприятие наложен штраф в размере 68 000 гривен и обязано прекратить нарушение.

Основанием для принятия решения Антимонопольным комитетом Украины стало установление факта заключения предприятием после вступления в силу указанного решения Киевского городского совета семи договоров о предоставлении услуг по техническому обслуживанию сетевых каналов и мест размещения кабелей со стоимостью 7,34 гривны за один погонный метр в месяц, что превышало предельные размеры платы за доступ, определённые законом.

Истец обосновывал иск тем, что ответчиком неполно выяснены обстоятельства дела, неправильно определены товарные и территориальные границы рынка, а также не учтены положения Закона № 1834-VIII относительно обязательности соблюдения заказчиками процедуры заключения договора о доступе. По мнению предприятия, отсутствие обращений со стороны операторов электронных коммуникаций исключало обязанность приведения договорных отношений в соответствие с требованиями закона.

Решение судов предыдущих инстанций

Решением Хозяйственного суда города Киева от 30 апреля 2025 года, оставленным без изменений постановлением Северного апелляционного хозяйственного суда от 28 августа 2025 года, в удовлетворении иска отказано.

Суды установили, что в спорный период предприятие было единственным исполнителем услуг по доступу к инфраструктуре кабельной канализации электронных коммуникационных сетей на определённых объектах, а следовательно занимало монопольное положение на соответствующем рынке. Истец не предоставил доказательств наличия хотя бы одного конкурента.

Суды пришли к выводу, что установление стоимости услуг по техническому обслуживанию в размере, превышающем предельные показатели, определённые частью седьмой статьи 17 Закона № 1834-VIII, является таким, которое не могло бы иметь место при условиях существования значительной конкуренции на рынке. Отсутствие обращений операторов электронных коммуникаций не освобождало предприятие от обязанности соблюдать требования закона, в частности относительно заключения договоров о доступе и определения платы в пределах установленных предельных размеров.

Позиция и выводы Верховного Суда

Пересматривая судебные решения в пределах доводов кассационной жалобы и установленных фактических обстоятельств дела, Верховный Суд отметил, что в соответствии со статьёй 12 Закона Украины «О защите экономической конкуренции» субъект хозяйствования занимает монопольное положение на рынке, если на этом рынке у него нет ни одного конкурента. Обязанность доказывания факта занятия монопольного положения возлагается на орган Антимонопольного комитета Украины, однако субъект хозяйствования, который оспаривает такое положение, должен доказать наличие значительной конкуренции.

Суд согласился с выводами предыдущих инстанций о том, что в период с марта 2020 года по май 2024 года предприятие занимало монопольное положение на определённом рынке с долей 100 процентов, поскольку потенциальные конкуренты отсутствовали.

Относительно квалификации действий предприятия как злоупотребления монопольным положением Верховный Суд исходил из того, что в соответствии с пунктом 1 части второй статьи 13 Закона № 2210-III установление таких цен или иных условий реализации товара, которые невозможно было бы установить при условиях существования значительной конкуренции, является злоупотреблением монопольным положением.

Для такой квалификации достаточным является установление самого факта совершения соответствующих действий. Суд отметил, что Законом № 1834-VIII предусмотрена обязанность заключения договора о доступе между владельцем инфраструктуры объекта доступа и заказчиком, а плата за доступ не может превышать предельный размер, определённый частью седьмой статьи 17 этого Закона. Заключение договоров о предоставлении услуг по техническому обслуживанию сетевых каналов с установлением платы в размере 7,34 гривны за один погонный метр в месяц не предусмотрено нормами указанного Закона и противоречит его требованиям.

Ссылки заявителя на отсутствие вывода Верховного Суда относительно применения статьи 16 Закона № 1834-VIII в сочетании с пунктом 2 Раздела VI «Заключительные и переходные положения» этого Закона признаны необоснованными, поскольку спорные договоры были заключены после вступления в силу Закона № 1834-VIII, а потому положения относительно приведения действующих договоров в соответствие не подлежали применению.

Верховный Суд подчеркнул, что в кассационном производстве он осуществляет проверку правильности применения норм материального и процессуального права и не имеет полномочий переоценивать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы суд пришёл к выводу об отсутствии оснований для её удовлетворения, оставил судебные решения предыдущих инстанций без изменений и возложил судебные расходы на заявителя.

Постановление суда кассационной инстанции вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.