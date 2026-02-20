Безнадежная дебиторская задолженность на 5,47 млн ​​грн привела к начислению НДС: детали дела

Суд поддержал позицию налогового органа, обязав плательщика начислить НДС и зарегистрировать компенсирующие налоговые накладные из-за учета безнадежной дебиторской задолженности.

Полтавский окружной административный суд рассмотрел административное дело об обжаловании налоговых уведомлений-решений, принятых контролирующим органом по результатам плановой выездной проверки по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и иного законодательства за период с 01.01.2021 по 31.12.2024. Об этом сообщили в ГНС.

Суть дела

Контролирующим органом проведена плановая выездная проверка по вопросам соблюдения требований налогового, валютного и иного законодательства за период с 01.01.2021 по 31.12.2024. По результатам проверки установлены нарушения требований подпункта 44.1 статьи 44, пункта 198.5 статьи 198, пункта 201.1, пункта 201.10 статьи 201 Налогового кодекса Украины (далее — НКУ). Составлен акт, на основании которого приняты налоговые уведомления-решения:

уменьшена сумма отрицательного значения по НДС;

применены штрафные (финансовые) санкции за отсутствие составления и/или регистрации налоговых накладных на общую сумму 915 321,90 гривны.

В ходе рассмотрения дела суд учёл доводы контролирующего органа о наличии по состоянию на 31.12.2024 просроченной дебиторской задолженности плательщика перед контрагентом в сумме 5 471 531,64 грн, из которых НДС — 911 921,94 гривны.

Письмом от 15.08.2025 №162 подтверждён факт учёта безнадёжной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024. В связи с этим контролирующий орган определил последний отчётный период, подлежащий плановой проверке, как период возникновения обязанности начислить налоговые обязательства в соответствии с пунктом 198.5 статьи 198 НКУ. Предельный срок составления и регистрации налоговых накладных в Едином реестре налоговых накладных — до даты предельной подачи декларации по НДС за декабрь 2024 года — 20.01.2025.

Рассмотрение дела в суде

Суд также установил, что истец обращался в суд с требованиями о взыскании дебиторской задолженности на основании решений Хозяйственного суда Сумской области по делам №920/544/21 от 09.09.2021 и №920/408/21 от 05.07.2021, однако указанные решения им не исполнены.

Истец не предпринял действий по их принудительному исполнению и подтвердил наличие безнадёжной дебиторской задолженности по состоянию на 31.12.2024. Суд установил факт пропуска трёхлетнего срока предъявления исполнительных документов к исполнению. Непредъявление решений суда к принудительному исполнению признано противоречивым и не соответствующим принципу добросовестного осуществления гражданских прав.

Учитывая, что у плательщика учитывалась безнадёжная (просроченная) дебиторская задолженность по состоянию на 31.12.2024 и соответствующие изменения в части начисления налоговых обязательств по НДС не были отражены ни на конец отчётного периода проверки, ни после завершения трёхлетнего срока для предъявления судебного приказа к исполнению, суд пришёл к выводу о правомерности действий контролирующего органа.

Декабрь 2024 года определён отчётным периодом, в котором плательщик был обязан:

начислить налоговые обязательства по НДС;

составить и зарегистрировать «компенсирующие» налоговые накладные в соответствии с подпунктом «г» пункта 198.5 статьи 198 НКУ.

Суммы, включённые в налоговый кредит по операциям, которые сформировали безнадёжную дебиторскую задолженность, признаны не связанными с хозяйственной деятельностью плательщика.

По результатам рассмотрения дела решением Полтавского окружного административного суда от 28.01.2026 по делу №440/15126/25 позиция контролирующего органа поддержана.

