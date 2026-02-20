Безнадійна дебіторська заборгованість на 5,47 млн грн спричинила донарахування ПДВ: деталі справи

Суд підтримав позицію податкового органу, зобов’язавши платника нарахувати ПДВ і зареєструвати компенсуючі податкові накладні через облік безнадійної дебіторської заборгованості.

Полтавський окружний адміністративний суд розглянув адміністративну справу щодо оскарження податкових повідомлень-рішень, прийнятих контролюючим органом за результатами планової виїзної перевірки з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2021 по 31.12.2024. Про це повідомили у ДПС.

Суть справи

Контролюючим органом проведено планову виїзну перевірку з питань дотримання вимог податкового, валютного та іншого законодавства за період з 01.01.2021 по 31.12.2024. За результатами перевірки встановлено порушення вимог підпункту 44.1 статті 44, пункту 198.5 статті 198, пункту 201.1, пункту 201.10 статті 201 Податкового кодексу України (далі – ПКУ). Складено акт, на підставі якого прийнято податкові повідомлення-рішення:

зменшено суму від’ємного значення з ПДВ;

застосовано штрафні (фінансові) санкції за відсутність складання та/або реєстрації податкових накладних на загальну суму 915 321,90 гривень.

Під час розгляду справи суд врахував доводи контролюючого органу про наявність станом на 31.12.2024 простроченої дебіторської заборгованості платника перед контрагентом у сумі 5 471 531,64 грн, з яких ПДВ – 911 921,94 гривень.

Листом від 15.08.2025 №162 підтверджено факт обліку безнадійної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2024. Відтак контролюючий орган визначив останній звітний період, що підлягав плановій перевірці, як період виникнення обов’язку нарахувати податкові зобов’язання відповідно до пункту 198.5 статті 198 ПКУ. Граничний термін складання та реєстрації податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних – до дати граничного подання декларації з ПДВ за грудень 2024 – 20.01.2025.

Розгляд справи у суді

Судом також встановлено, що позивач звертався до суду щодо стягнення дебіторської заборгованості на підставі рішень Господарського суду Сумської області у справах №920/544/21 від 09.09.2021 та №920/408/21 від 05.07.2021, однак ці рішення ним не виконані.

Позивач не вжив дій щодо їх примусового виконання та підтвердив наявність безнадійної дебіторської заборгованості станом на 31.12.2024. Суд встановив факт пропуску трирічного строку пред’явлення виконавчих документів до виконання. Не пред’явлення рішень суду до примусового виконання визнано суперечливим, і таким, що не узгоджується з принципом добросовісного здійснення цивільних прав.

З урахуванням того, що у платника обліковувалась безнадійна (прострочена) дебіторська заборгованість станом на 31.12.2024 та відповідні змін щодо нарахування податкових зобов’язань в обліку ПДВ не здійснені ні на кінець звітного періоду перевірки, ні після завершення трирічного строку для пред’явлення судового наказу до виконання, суд дійшов висновку про правомірність дій контролюючого органу.

Грудень 2024 року визначено звітним періодом, у якому платник мав обов’язок: нарахувати податкові зобов’язання з ПДВ; скласти та зареєструвати «компенсуючі» податкові накладні відповідно до підпункту «г» пункту 198.5 статті 198 ПКУ.

Суми, включені до податкового кредиту за операціями, що сформували безнадійну дебіторську заборгованість, визнано такими, що не пов’язані із господарською діяльністю платника.

За результатами розгляду справи рішенням Полтавського окружного адміністративного суду від 28.01.2026 у справі №440/15126/25 позицію контролюючого органу підтримано.

