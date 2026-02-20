  1. Судебная практика
Дела о банкротстве, корпоративные споры и земельные отношения — обзор практики КХС ВС

16:35, 20 февраля 2026
В обзоре обобщены ключевые правовые позиции в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции.
Верховный Суд обнародовал обзор актуальной судебной практики Кассационного хозяйственного суда ВС за январь 2026 года.

В обзоре обобщены ключевые правовые позиции в отдельных категориях споров, относящихся к хозяйственной юрисдикции, а именно:

в постановлении по делу о банкротстве сформулирован вывод относительно порядка и условий оплаты услуг арбитражного управляющего в случае закрытия производства по делу о банкротстве;

в постановлениях по делам о корпоративных спорах, корпоративных правах изложены правовые позиции относительно:

▪️ обеспечения иска путем запрета совершения любых регистрационных действий;

▪️ обжалования решений общего собрания ОСМД в случае ненадлежащего персонального уведомления совладельца, принимавшего участие в таких собраниях.

в постановлении по делу о земельных отношениях приведен вывод о надлежащем и эффективном способе защиты права собственности территориальной общины в случае выбытия земельного участка помимо воли общины.

Также ВС обращает внимание, что в регулярном обзоре актуальной судебной практики КХС ВС появился новый раздел, посвященный делам, связанным с исполнением судебных решений, где освещены правовые позиции относительно:

▪️ неправомерности передачи исполнителем имущества для реализации на электронных торгах при наличии действующего ареста, наложенного в рамках уголовного производства;

▪️ наложения ареста на средства счета со специальным режимом при отсутствии сведений о его статусе.

суд Верховный Суд решение суда судебная практика КХС ВС

