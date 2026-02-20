  1. Судова практика
  2. / Верховний Суд

Справи про банкрутство, корпоративні спори та земельні відносини — огляд практики КГС ВС

16:35, 20 лютого 2026
В огляді узагальнено ключові правові позиції в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції.
Верховний Суд оприлюднив огляд актуальної судової практики Касаційного господарського суду ВС за січень 2026 року.

 В огляді узагальнено ключові правові позиції в окремих категоріях спорів, що належать до господарської юрисдикції, а саме:  

- в постанові у справі про банкрутство сформульовано висновок щодо порядку та умов оплати послуг арбітражного керуючого в разі закриття провадження у справі про банкрутство;

- в постановах у справах щодо корпоративних спорів, корпоративних прав викладено правові позиції стосовно:

▪️ забезпечення позову шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій;

▪️ оскарження рішень загальних зборів ОСББ у випадку неналежного персонального повідомлення співвласника, який брав участь у таких зборах.

- в постанові у справі щодо земельних відносин наведено висновок про належний та ефективний спосіб захисту права власності територіальної громади в разі вибуття земельної ділянки поза волею громади.

Також ВС звертає увагу, що в регулярному огляді актуальної судової практики КГС ВС з’явився новий розділ, присвячений справам, які пов’язані з виконанням судових рішень, де висвітлено правові позиції щодо:

▪️ неправомірності передачі виконавцем майна для реалізації на електронних торгах за наявності чинного арешту, накладеного в межах кримінального провадження;

▪️ накладення арешту на кошти рахунку зі спеціальним режимом без відомостей про його статус.

суд Верховний Суд рішення суду судова практика КГС ВС

