5 лет лишения свободы за отказ от приказа — суд признал виновным мобилизованного Свидетеля Иеговы

17:03, 21 февраля 2026
После оглашения приказа о перемещении подразделения мобилизованный заявил, что не считает себя солдатом.
Коломыйский горрайонный суд признал виновным мобилизованного военнослужащего в открытом отказе выполнить приказ командира в условиях военного положения (ч. 4 ст. 402 УК Украины) и назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы.

Суд пришел к выводу, что религиозные убеждения обвиняемого, который является крещеным Свидетелем Иеговы, не освобождают от обязанности выполнять приказ во время мобилизации. Альтернативная (невоенная) служба, предусмотренная законодательством, применяется к срочной службе в мирное время и не распространяется на призыв во время мобилизации в условиях военного положения.

Обстоятельства дела №346/480/25

Обвиняемый — ранее не судимый, женат, имеет несовершеннолетнего ребенка, в ноябре 2024 года был призван на военную службу по мобилизации. Приказом командира воинской части его зачислили в списки личного состава и назначили на должность солдата резерва.

1 декабря 2024 года во время утреннего построения заместитель начальника штаба довел до личного состава приказ командира части от 30 ноября 2024 года о выбытии подразделения в район выполнения боевых задач (г. Славянск) с целью восполнения потерь.

После оглашения приказа обвиняемый публично заявил: «Я не являюсь солдатом» и «Я отказываюсь», чем открыто отказался выполнить законное требование начальника. 

Служебное расследование в воинской части подтвердило факт неповиновения. Командование также уведомило органы прокуратуры и ГБР о возможном совершении преступления. В дальнейшем к военнослужащему применили меру пресечения — содержание под стражей с альтернативой залога. После внесения 90 840 грн залога его освободили.

В суде мужчина вину не признал. Он утверждал, что:

  • не считает себя военнослужащим, поскольку был мобилизован принудительно;
  • как Свидетель Иеговы не может носить военную форму, находиться на обеспечении воинской части или подчиняться военным приказам;
  • подавал заявления о замене военной службы на альтернативную;
  • имеет проблемы со здоровьем.

Защита настаивала на отсутствии состава преступления, указывая, что умысел обвиняемого был направлен не на подрыв дисциплины, а на реализацию права на свободу совести (ст. 35 Конституции Украины, ст. 9 Конвенции о защите прав человека и основных свобод). Также адвокаты ссылались на практику ЕСПЧ по делам о сумлінной отказе от военной службы.

Суд подробно проанализировал: нормы Конституции Украины (статьи 17, 35, 65); Закон «О воинской обязанности и военной службе»; Дисциплинарный устав ВСУ; положения ч. 4 ст. 402 УК Украины; практику Верховного Суда и ЕСПЧ.

Суд установил, что приказ был отдан уполномоченным лицом, в пределах полномочий, четко сформулирован и не имел признаков явно преступного. Обвиняемый осознавал его содержание и значение.

Неповиновение (ч. 4 ст. 402 УК Украины) является формальным составом: преступление считается оконченным с момента открытого отказа выполнить приказ. Публичный отказ в строю подтвержден видеозаписью и показаниями свидетелей.

Суд признал искренность религиозных убеждений обвиняемого, однако отметил:

  • альтернативная служба законом предусмотрена для срочной службы в мирное время;
  • во время мобилизации в условиях военного положения такой процедуры замены закон не устанавливает;
  • свобода вероисповедания может подлежать пропорциональным ограничениям с учетом «особой общественной потребности» — защиты государства в условиях масштабной агрессии.

Суд подчеркнул, что практика ЕСПЧ относительно сумлінной отказа формировалась в делах мирного времени и не касалась ситуации полномасштабной войны.

Справка военно-врачебной комиссии засвидетельствовала пригодность к службе. Доказательств, которые бы объективно препятствовали выполнению приказа, сторона защиты не предоставила.

Суд квалифицировал действия по ч. 4 ст. 402 УК Украины — неповиновение в условиях военного положения. Это тяжкое преступление.

Обстоятельств, смягчающих или отягчающих наказание, не установлено. Учтены отсутствие судимостей, наличие семьи и ребенка, положительные характеристики по месту проживания, отрицательная характеристика по месту службы, непризнание вины.

Суд пришел к выводу, что наказание должно быть реальным, поскольку условное освобождение может подорвать воинскую дисциплину в условиях войны.

Решение суда

Суд признал мужчину виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 402 УК Украины, и назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет.

Срок отбывания назначенного наказания исчислять с момента его фактического задержания после вступления приговора в законную силу.

Суд постановил зачесть мужчине в срок отбывания наказания срок предварительного заключения с 03.12.2024 года по 09.12.2024 года включительно.

