Апелляция отменила штраф ТЦК в 25 500 грн: суд признал недостаточными показания свидетелей, которые являются работниками центра

14:39, 21 февраля 2026
Факт отказа от прохождения ВВК не доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, а свидетели, на показаниях которых основывалось решение ТЦК, являются его работниками и заинтересованными лицами.
Второй апелляционный административный суд отменил постановление ТЦК и СП о наложении на гражданина штрафа 25 500 грн по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП и закрыл производство по делу.

Суд пришел к выводу, что факт отказа от прохождения военно-врачебной комиссии не доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, а свидетели, на показаниях которых основывалось решение ТЦК, являются его работниками и заинтересованными лицами.

Апелляционная инстанция также отменила решение Холодногорского районного суда г. Харькова, который ранее отказал в удовлетворении иска.

Обстоятельства дела №642/7239/25

10 августа 2025 года начальник районного ТЦК вынес постановление № 7/9854, которым привлек мужчину к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации в особый период). Основанием якобы стал отказ от прохождения ВВК после вручения направления.

Штраф составил 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан — 25 500 грн.

Из материалов следует, что 3 августа 2025 года истца доставили в ТЦК сотрудники полиции в связи с нахождением в розыске за нарушение правил воинского учета. В тот же день:

  • было сформировано направление на ВВК;
  • составлен акт об отказе от прохождения ВВК;
  • оформлен протокол об административном правонарушении.

В протоколе указано, что мужчина отказался как от прохождения медосмотра, так и от подписания документов. Этот факт подтвержден подписями двух свидетелей.

Позиция истца

Мужчина настаивал, что:

  • направление на ВВК ему не вручалось надлежащим образом;
  • повестки не получал;
  • дело рассмотрено без надлежащего уведомления;
  • в материалах отсутствуют доказательства его вины;
  • свидетели являются работниками ТЦК.

Также он отмечал, что состоит на воинском учете по другому месту регистрации, а адрес, указанный в постановлении, ему не принадлежит.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав достаточными показания свидетелей.

Правовая оценка апелляционного суда

Коллегия судей 2ААС исходила из следующих ключевых положений:

1. Презумпция невиновности и стандарт доказывания

Суд сослался на ст. 62 Конституции Украины и нормы КУоАП, подчеркнув: сам по себе протокол об административном правонарушении не является бесспорным доказательством вины.

Согласно ст. 251 КУоАП, обязанность доказывания возлагается на орган, составивший протокол. Наличие события и состава правонарушения является обязательным условием привлечения к ответственности (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП).

2. Заинтересованность свидетелей

Апелляционный суд обратил внимание, что оба свидетеля:

  • являются работниками соответствующего ТЦК;
  • находятся в служебной зависимости от органа, наложившего штраф;
  • фактически подтверждают правомерность действий своего учреждения.

Суд констатировал: правонарушение не может основываться исключительно на показаниях лиц, являющихся представителями субъекта властных полномочий и имеющих очевидный служебный интерес в исходе дела.

Никаких иных доказательств (видеофиксации, независимых свидетелей, доказательств надлежащего вручения повестки и т.п.) в материалах не было.

3. Процедурные гарантии

Суд также напомнил, что:

  • дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица либо при условии его надлежащего уведомления (ст. 268 КУоАП);
  • решение субъекта властных полномочий должно быть обоснованным на момент его принятия.

Недоказанность факта отказа означает отсутствие события и состава административного правонарушения.

Решение апелляции

Второй апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу; отменил решение суда первой инстанции; признал противоправной и отменил постановление ТЦК; закрыл производство по делу; взыскал с ответчика 1211,20 грн судебного сбора.

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

