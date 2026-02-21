Апелляция отменила штраф ТЦК в 25 500 грн: суд признал недостаточными показания свидетелей, которые являются работниками центра
Второй апелляционный административный суд отменил постановление ТЦК и СП о наложении на гражданина штрафа 25 500 грн по ч. 3 ст. 210-1 КУоАП и закрыл производство по делу.
Суд пришел к выводу, что факт отказа от прохождения военно-врачебной комиссии не доказан надлежащими и допустимыми доказательствами, а свидетели, на показаниях которых основывалось решение ТЦК, являются его работниками и заинтересованными лицами.
Апелляционная инстанция также отменила решение Холодногорского районного суда г. Харькова, который ранее отказал в удовлетворении иска.
Обстоятельства дела №642/7239/25
10 августа 2025 года начальник районного ТЦК вынес постановление № 7/9854, которым привлек мужчину к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение законодательства о мобилизации в особый период). Основанием якобы стал отказ от прохождения ВВК после вручения направления.
Штраф составил 1500 необлагаемых минимумов доходов граждан — 25 500 грн.
Из материалов следует, что 3 августа 2025 года истца доставили в ТЦК сотрудники полиции в связи с нахождением в розыске за нарушение правил воинского учета. В тот же день:
- было сформировано направление на ВВК;
- составлен акт об отказе от прохождения ВВК;
- оформлен протокол об административном правонарушении.
В протоколе указано, что мужчина отказался как от прохождения медосмотра, так и от подписания документов. Этот факт подтвержден подписями двух свидетелей.
Позиция истца
Мужчина настаивал, что:
- направление на ВВК ему не вручалось надлежащим образом;
- повестки не получал;
- дело рассмотрено без надлежащего уведомления;
- в материалах отсутствуют доказательства его вины;
- свидетели являются работниками ТЦК.
Также он отмечал, что состоит на воинском учете по другому месту регистрации, а адрес, указанный в постановлении, ему не принадлежит.
Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, признав достаточными показания свидетелей.
Правовая оценка апелляционного суда
Коллегия судей 2ААС исходила из следующих ключевых положений:
1. Презумпция невиновности и стандарт доказывания
Суд сослался на ст. 62 Конституции Украины и нормы КУоАП, подчеркнув: сам по себе протокол об административном правонарушении не является бесспорным доказательством вины.
Согласно ст. 251 КУоАП, обязанность доказывания возлагается на орган, составивший протокол. Наличие события и состава правонарушения является обязательным условием привлечения к ответственности (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУоАП).
2. Заинтересованность свидетелей
Апелляционный суд обратил внимание, что оба свидетеля:
- являются работниками соответствующего ТЦК;
- находятся в служебной зависимости от органа, наложившего штраф;
- фактически подтверждают правомерность действий своего учреждения.
Суд констатировал: правонарушение не может основываться исключительно на показаниях лиц, являющихся представителями субъекта властных полномочий и имеющих очевидный служебный интерес в исходе дела.
Никаких иных доказательств (видеофиксации, независимых свидетелей, доказательств надлежащего вручения повестки и т.п.) в материалах не было.
3. Процедурные гарантии
Суд также напомнил, что:
- дело об административном правонарушении рассматривается в присутствии лица либо при условии его надлежащего уведомления (ст. 268 КУоАП);
- решение субъекта властных полномочий должно быть обоснованным на момент его принятия.
Недоказанность факта отказа означает отсутствие события и состава административного правонарушения.
Решение апелляции
Второй апелляционный административный суд удовлетворил апелляционную жалобу; отменил решение суда первой инстанции; признал противоправной и отменил постановление ТЦК; закрыл производство по делу; взыскал с ответчика 1211,20 грн судебного сбора.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.