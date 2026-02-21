Апеляція скасувала штраф ТЦК у 25 500 грн: суд визнав недостатніми показання свідків, які є працівниками центру
Другий апеляційний адміністративний суд скасував постанову ТЦК та СП про накладення на громадянина штрафу 25 500 грн за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП та закрив провадження у справі.
Суд дійшов висновку, що факт відмови від проходження військово-лікарської комісії не доведений належними і допустимими доказами, а свідки, на показаннях яких ґрунтувалося рішення ТЦК, є його працівниками та заінтересованими особами.
Апеляційна інстанція також скасувала рішення Холодногірського районного суду м. Харкова, який раніше відмовив у задоволенні позову.
Обставини справи №642/7239/25
10 серпня 2025 року начальник районного ТЦК виніс постанову № 7/9854, якою притягнув чоловіка до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення (порушення законодавства про мобілізацію в особливий період). Підставою стало нібито відмовлення від проходження ВЛК після вручення направлення.
Штраф склав 1500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян — 25 500 грн.
З матеріалів випливає, що 3 серпня 2025 року позивача доставили до ТЦК працівники поліції у зв’язку з перебуванням у розшуку за порушення правил військового обліку. У той же день:
- було сформовано направлення на ВЛК;
- складено акт про відмову від проходження ВЛК;
- оформлено протокол про адміністративне правопорушення.
У протоколі зазначено, що чоловік відмовився як від проходження медогляду, так і від підписання документів. Цей факт підтверджено підписами двох свідків.
Позиція позивача
Чоловік наполягав, що:
- направлення на ВЛК йому не вручалося належним чином;
- повістки не отримував;
- справу розглянуто без належного повідомлення;
- у матеріалах відсутні докази його вини;
- свідки є працівниками ТЦК.
Також він зазначав, що перебуває на військовому обліку за іншим місцем реєстрації, а адреса, вказана у постанові, йому не належить.
Суд першої інстанції відмовив у задоволенні позову, визнавши достатніми показання свідків.
Правова оцінка апеляційного суду
Колегія суддів 2ААС виходила з таких ключових положень:
1. Презумпція невинуватості та стандарт доказування
Суд послався на ст. 62 Конституції України та норми КУпАП, підкресливши: сам по собі протокол про адміністративне правопорушення не є беззаперечним доказом вини.
Відповідно до ст. 251 КУпАП, обов’язок доказування покладається на орган, який склав протокол. Наявність події та складу правопорушення є обов’язковою умовою притягнення до відповідальності (п. 1 ч. 1 ст. 247 КУпАП).
2. Заінтересованість свідків
Апеляційний суд звернув увагу, що обидва свідки:
- є працівниками відповідного ТЦК;
- перебувають у службовій залежності від органу, який наклав штраф;
- фактично підтверджують правомірність дій власної установи.
Суд констатував: правопорушення не може ґрунтуватися виключно на показаннях осіб, які є представниками суб’єкта владних повноважень та мають очевидний службовий інтерес у результаті справи.
Жодних інших доказів (відеофіксації, незалежних свідків, доказів належного вручення повістки тощо) у матеріалах не було.
3. Процедурні гарантії
Суд також нагадав, що:
- справа про адміністративне правопорушення розглядається за участю особи або за умови її належного повідомлення (ст. 268 КУпАП);
- рішення суб’єкта владних повноважень має бути обґрунтованим на момент прийняття.
Недоведеність факту відмови означає відсутність події та складу правопорушення.
Рішення апеляції
Другий апеляційний адміністративний суд задовольнив апеляційну скаргу; скасував рішення суду першої інстанції; визнав протиправною та скасував постанову ТЦК; закрив провадження у справі; стягнув із відповідача 1211,20 грн судового збору.
Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.