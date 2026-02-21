Обеспечение иска путем запрета совершения любых регистрационных действий — постановление КХС ВС

КХС ВС рассмотрел кассационную жалобу ООО по делу по иску Исполнительного комитета городского совета к заявителю о признании недействительным решения общего собрания и отмене государственной регистрации изменений.

Меры по обеспечению иска могут быть приняты судом только в пределах предмета иска. Такие меры не должны блокировать хозяйственную деятельность юридического лица, нарушать права лиц, не являющихся участниками судебного процесса, применять ограничения, не связанные с предметом спора. Отсутствие в судебном решении указания на четко очерченный исчерпывающий круг регистрационных действий, которые запрещается совершать, создает условия для потенциального ограничения прав и законных интересов юридического лица, риск вмешательства в его хозяйственную деятельность. К такому выводу пришел КХС ВС по делу от 15.01.2026 № 916/3668/25.

Определением хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда, заявление Исполнительного комитета городского совета об обеспечении иска удовлетворено. Запрещено государственным регистраторам проводить любые регистрационные действия по внесению изменений в учредительные документы ООО, а также по изменению сведений об участниках юридического лица, содержащихся в ЕГР (в частности, но не исключительно, запрещено вносить сведения об исключении Исполнительного комитета городского совета из состава участников (учредителей) ООО, а также вносить такие изменения до разрешения дела по существу и вступления решения суда в законную силу).

ОЦЕНКА СУДА

КХС ВС отметил, что при выборе надлежащей, в соответствии с предметом спора, меры обеспечения иска соблюдается принцип соотнесения вида меры обеспечения иска с заявленными истцом требованиями, чем в итоге достигаются: сбалансированность интересов сторон и других участников судебного процесса при разрешении спора, фактическое исполнение судебного решения в случае удовлетворения иска и, как следствие, эффективная защита или восстановление нарушенных либо оспариваемых прав или интересов истца без нарушения или необоснованного ограничения при этом прав и охраняемых интересов других участников производства по делу либо лиц, не являющихся участниками данного судебного процесса.

При решении вопроса о принятии мер по обеспечению иска хозяйственным судам необходимо соблюдать принцип их соразмерности заявленным истцом требованиям. Такие меры могут быть приняты судом только в пределах предмета иска. При решении вопроса о принятии мер по обеспечению иска хозяйственным судам следует учитывать, что такими мерами не должны блокироваться хозяйственная деятельность юридического лица, нарушаться права лиц, не являющихся участниками судебного процесса, применяться ограничения, не связанные с предметом спора.

Истец, обращаясь с иском по данному делу, обосновывал свои требования, в частности, тем, что закрепление уставом в новой редакции положений об исключении участника, доля которого в уставном капитале составляет менее 50 %, по соответствующим основаниям преследует единственную действительную цель — устранить Исполнительный комитет городского совета от управления обществом и незаконно завладеть его долей за счет перераспределения долей между участниками общества, а легитимация незаконных оснований для исключения участников из состава общества создает реальную угрозу необратимых последствий в виде утраты истцом корпоративного контроля и доли.

В то же время, подавая вместе с иском заявление об обеспечении иска, истец обосновывал его, в частности, угрозой дальнейшего перераспределения долей общества в пользу других лиц. Поэтому совершение любых регистрационных действий в ЕГР относительно изменений в отношении ООО, а именно действий, касающихся участника общества — Исполнительного комитета городского совета (в том числе его исключения из состава участников указанного юридического лица либо внесения изменений в сведения о нем), может сделать невозможной защиту и восстановление истцом своих прав в рамках одного судебного производства по его иску без новых обращений в суд.

КХС ВС отметил, что, вынося определение о запрете совершать определенные действия, суд должен четко определить, какие именно действия запрещается совершать, а также очертить круг лиц, которым запрещено совершать определенные действия с целью обеспечения иска. Отсутствие в судебном решении четко очерченного исчерпывающего перечня регистрационных действий, которые запрещается совершать, создает предпосылки для потенциального ограничения прав и законных интересов юридического лица и риск неправомерного вмешательства в его хозяйственную деятельность.

Однако суд первой инстанции оставил без внимания мотивы и основания обращения истца с данным иском, а именно необходимость защиты его интересов с целью предотвращения исключения из общества на основании спорных решений и положений устава. Суд апелляционной инстанции также оставил без надлежащего внимания указанные обстоятельства.

КХС ВС пришел к выводу, что принятые судом первой инстанции меры обеспечения иска в части запрета проведения любых регистрационных действий (даже несмотря на наличие формулировки «в частности, но не исключительно») выходят за пределы предмета спора и не соответствуют критериям соразмерности, адекватности, разумности и сбалансированности интересов сторон.

В то же время в данной ситуации запрет совершения соответствующих регистрационных действий, направленных на исключение истца из общества, будет согласовываться с предметом спора.

По результатам рассмотрения кассационной жалобы КХС ВС изменил резолютивную часть определения хозяйственного суда, оставленного без изменений постановлением апелляционного хозяйственного суда.

С текстом постановления КХС ВС от 15.01.2026 по делу № 916/3668/25 можно ознакомиться по ссылке.

