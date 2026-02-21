Забезпечення позову шляхом заборони вчинення будь-яких реєстраційних дій — постанова КГС ВС

КГС ВС розглянув касаційну скаргу ТОВ у справі за позовом Виконавчого комітету міської ради до скаржника про визнання недійсним рішення загальних зборів та скасування державної реєстрації змін.

Заходи щодо забезпечення позову можуть бути вжиті судом лише в межах предмета позову. Такі заходи не повинні блокувати господарську діяльність юридичної особи, порушувати права осіб, які не є учасниками судового процесу, застосовувати обмеження, не пов’язані з предметом спору. Відсутність у судовому рішенні вказівки на чітко окреслене вичерпне коло реєстраційних дій, що забороняється вчиняти, створює умови для потенційного обмеження прав та законних інтересів юридичної особи, ризик втручання в її господарську діяльність. Такого висновку дійшов КГС ВС у cправі від 15.01.2026 № 916/3668/25.

Ухвалою господарського суду, залишеною без змін постановою апеляційного господарського суду, заяву Виконавчого комітету міської ради про забезпечення позову задоволено. Заборонено державним реєстраторам проводити будь-які реєстраційні дії щодо внесення змін до установчих документів ТОВ, а також щодо зміни відомостей про учасників юридичної особи, які містяться в ЄДР (зокрема, але не виключно, заборонено вносити відомості про виключення Виконавчого комітету міської ради зі складу учасників (засновників) ТОВ, крім того, вносити такі зміни до вирішення справи по суті та набрання законної сили рішенням суду).

ОЦІНКА СУДУ

КГС ВС зазначив, що обранням належного, відповідно до предмета спору, заходу забезпечення позову дотримується принцип співвіднесення виду заходу забезпечення позову із заявленими позивачем вимогами, чим врешті досягаються: збалансованість інтересів сторін та інших учасників судового процесу під час вирішення спору, фактичне виконання судового рішення в разі задоволення позову та, як наслідок, ефективний захист або поновлення порушених чи оспорюваних прав або інтересів позивача без порушення чи безпідставного обмеження при цьому прав та охоронюваних інтересів інших учасників провадження у справі або осіб, що не є учасниками цього судового процесу.

Під час вирішення питання про вжиття заходів щодо забезпечення позову господарським судам необхідно дотримуватися принципу їх співмірності із заявленими позивачем вимогами. Такі заходи можуть бути вжиті судом лише в межах предмета позову. Під час вирішення питання про вжиття заходів щодо забезпечення позову господарським судам слід враховувати, що такими заходами не повинні блокуватися господарська діяльність юридичної особи, порушуватися права осіб, що не є учасниками судового процесу, застосовуватися обмеження, не пов’язані з предметом спору.

Позивач, звертаючись із позовом у цій справі, обґрунтовував свої вимоги, зокрема, тим, що закріплення статутом у новій редакції положень про виключення учасника, частка якого у статутному капіталі складає менше 50 %, з відповідних підстав переслідує єдину дійсну мету – усунути Виконавчий комітет міської ради від управління товариством та незаконно заволодіти його часткою за рахунок перерозподілу часток між учасниками товариства, а легітимація незаконних підстав для виключення учасників зі складу товариства створює реальну загрозу незворотних наслідків у виді втрати позивачем корпоративного контролю і частки.

Водночас, подаючи разом із позовом заяву про забезпечення позову, позивач обґрунтовував її, зокрема, загрозою подальшого перерозподілу часток товариства на користь інших осіб. Тому вчинення будь-яких реєстраційних дій у ЄДР щодо змін стосовно ТОВ, а саме дій, які стосуються учасника товариства – Виконавчого комітету міської ради (у тому числі його виключення зі складу учасників вказаної юридичної особи або внесення змін до відомостей про нього), може унеможливити захист та поновлення позивачем своїх прав у межах одного судового провадження за його позовом без нових звернень до суду.

КГС ВС зазначив, що, постановляючи ухвалу про заборону вчиняти певні дії, суд повинен чітко визначити, які саме дії забороняється вчиняти, а також окреслити коло осіб, яким заборонено вчиняти певні дії з метою забезпечення позову. Відсутність у судовому рішенні чітко окресленого вичерпного переліку реєстраційних дій, що забороняється вчиняти, створює передумови для потенційного обмеження прав і законних інтересів юридичної особи та ризик неправомірного втручання в її господарську діяльність.

Однак суд першої інстанції залишив поза увагою мотиви та підстави звернення позивача із цим позовом, а саме необхідність захисту його інтересів з метою унеможливлення виключення з товариства на підставі спірних рішень і положень статуту. Суд апеляційної інстанції також залишив без належної уваги такі обставини.

КГС ВС дійшов висновку, що вжиті судом першої інстанції заходи забезпечення позову в частині заборони проведення будь-яких реєстраційних дій (навіть попри наявність формулювання «зокрема, але не виключно») виходять за межі предмета спору та не відповідають критеріям співмірності, адекватності, розумності й збалансованості інтересів сторін.

Водночас у цій ситуації заборона вчинення відповідних реєстраційних дій, спрямованих на виключення позивача з товариства, узгоджуватиметься із предметом спору.

За результатами розгляду касаційної скарги КГС ВС змінив резолютивну частину ухвали господарського суду, залишеної без змін постановою апеляційного господарського суду.

З текстом постанови КГС ВС від 15.01.2026 у cправі № 916/3668/25 можна ознайомитися за посиланням.

