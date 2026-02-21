Пациент хотел получить компенсацию от больницы после якобы ошибочного подозрения на онкологию — что решил суд

Мужчина прошел дополнительные дорогостоящие обследования, а впоследствии выяснил, что злокачественная опухоль не подтверждена.

Житель Каменского пытался через суд взыскать с городской больницы более 190 тысяч гривен. Мужчина считал, что медики фактически поставили ему смертельный диагноз — рак поджелудочной железы с метастазами. Из-за этого он обратился в частные клиники в Киеве, прошел дополнительные дорогостоящие обследования, а впоследствии выяснил, что злокачественная опухоль не подтверждена.

Пациент требовал компенсировать расходы на обследование и моральный вред за пережитый стресс. Однако Заводской районный суд города Каменского пришел к выводу, что больница не устанавливала окончательного диагноза рака, а лишь зафиксировала подозрение по результатам компьютерной томографии и рекомендовала дальнейшее дообследование. В удовлетворении иска отказано полностью.

Обстоятельства дела №208/9639/25

Пациент обратился в больницу в сентябре 2024 года с жалобами на потерю веса и боль в животе. После УЗИ ему рекомендовали дообследование.

7 октября 2024 года проведена МСКТ органов брюшной полости с контрастированием. В заключении указано: «КТ признаки tr хвоста поджелудочной железы. Mts в парааортальные и л/узлы ворот селезенки. Хр. холецистит».

Истец воспринял это как установление смертельного диагноза — рак поджелудочной железы с метастазами.

В дальнейшем он обратился в частную клинику LISOD, прошел эндоУЗИ с тонкоигольной биопсией, лабораторные исследования, МРТ, а также получил консультации в Киеве, в частности в: Больнице израильской онкологии LISOD, Национальном научном центре хирургии и трансплантологии им. О.О. Шалимова.

По результатам комплексного дообследования: онкомаркеры находились в пределах нормы; гистологическое исследование не подтвердило злокачественный процесс; окончательный диагноз — ограниченный панкреонекроз хвоста поджелудочной железы с формированием псевдокист.

Общие расходы на обследование и проезд составили 91 931,86 грн. Именно эту сумму истец просил взыскать как материальный ущерб, а также 100 тыс. грн — в качестве компенсации моральных страданий.

Позиция сторон

Истец указывал, что больница оказала некачественную платную медицинскую услугу — неправильно установила диагноз онкологического заболевания. По его мнению, именно это повлекло необходимость дополнительных расходов и моральные переживания из-за страха перед смертельной болезнью.

Ответчик возражал против иска и отмечал: заключение КТ не является клиническим диагнозом, а лишь описанием визуализированных изменений; в медицинской документации зафиксировано «новообразование под вопросом»; пациенту рекомендованы дополнительные обследования в соответствии с протоколами МОЗ; врач действовал в пределах клинических стандартов.

Оценка суда

Суд применил положения статей 22, 23, 1166, 1167 ГК Украины и нормы Закона «О защите прав потребителей». Суд подчеркнул, что для деликтной ответственности необходима совокупность четырех элементов: противоправное поведение; вред; причинная связь; вина.

Бремя доказывания противоправности и причинной связи возлагается на истца.

Ключевые выводы суда:

В медицинской карте отсутствует запись об установлении окончательного диагноза «рак хвоста поджелудочной железы».

Формулировка КТ содержит радиологические признаки и сокращения («tr», «Mts»), но не является установлением клинического диагноза.

В последующих обследованиях в LISOD также указан дифференциальный ряд «опухоль / воспалительный процесс», а не подтвержденный рак.

Большинство заключений содержат оговорку: «заключение не является диагнозом».

Суд констатировал отсутствие доказанного факта противоправного поведения больницы и причинной связи между действиями ответчика и расходами истца.

В удовлетворении иска отказано полностью.

Решение может быть обжаловано в Днепровский апелляционный суд в течение 30 дней со дня его провозглашения.

