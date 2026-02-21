Незаконная регистрация и последующая перепродажа не препятствуют возврату имущества наследнику — позиция Верховного Суда

Если объект, который фактически является частью квартиры наследодателя, был зарегистрирован за другим лицом после его смерти с нарушением требований закона, наследник вправе истребовать его даже у добросовестного приобретателя.

Кассационный гражданский суд в составе Верховного Суда подтвердил: если объект самовольного строительства фактически является пристройкой к квартире наследодателя, а право на него зарегистрировано за другим лицом на основании недостоверных документов уже после смерти собственника, наследник вправе истребовать это имущество из чужого незаконного владения. Даже если оно было перепродано добросовестному приобретателю.

Соответствующая правовая позиция изложена в постановлении по делу № 522/5186/19 (производство № 61-17114св24).

Обстоятельства дела

После смерти собственника однокомнатной квартиры в Одессе наследство принял его несовершеннолетний сын — единственный наследник.

При жизни наследодатель осуществил реконструкцию квартиры путем увеличения ее площади за счет пристройки и изменения внутренней планировки. При этом он не успел ввести реконструированный объект в эксплуатацию и зарегистрировать измененные характеристики недвижимости.

После открытия наследства другое лицо подало государственному регистратору технический паспорт и справку о якобы завершенном до 5 августа 1992 года строительстве. На основании этих документов было зарегистрировано право собственности на «жилой дом» площадью 29,3 кв. м. Впоследствии функциональное назначение объекта было изменено на «квартиру», после чего он был продан и внесен в уставный капитал общества.

Наследник обратился в суд с требованиями:

признать незаконными и отменить решения государственного регистратора;

отменить соответствующие записи в Государственном реестре вещных прав;

истребовать спорный объект.

Выводы судов первой и апелляционной инстанций

Суды установили, что:

объект площадью 29,3 кв. м не является вновь созданным самостоятельным объектом недвижимости;

он фактически является пристройкой к уже существующей квартире, которая принадлежала наследодателю;

государственная регистрация осуществлена без документа о присвоении адреса;

отсутствуют сведения о кадастровом номере земельного участка;

требования Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» и Порядка № 1127 не соблюдены.

Апелляционный суд согласился с этими выводами, уточнив резолютивную часть лишь в части формулировки способа истребования.

Правовая позиция Верховного Суда

1. Незаконность государственной регистрации

Верховный Суд подчеркнул: государственная регистрация является официальным подтверждением приобретения права, однако не может создавать право при отсутствии надлежащего правового основания.

Государственный регистратор обязан проверять соответствие документов требованиям закона, наличие оснований для проведения регистрационных действий, отсутствие противоречий с уже зарегистрированными правами.

В данном деле необходимые документы отсутствовали, что свидетельствует о нарушении процедуры государственной регистрации.

2. Входит ли спорный объект в состав наследства

Ключевым вопросом было: имеет ли наследник материально-правовой интерес для предъявления виндикационного иска, если объект является самовольной пристройкой.

Суд установил: спорный объект образовался в результате реконструкции уже существующей квартиры; он не является вновь созданным самостоятельным объектом; реконструированная квартира принадлежала наследодателю на праве собственности.

Следовательно, спорный объект является частью недвижимости, входящей в состав наследства в соответствии со статьей 1218 ГК Украины.

Верховный Суд подчеркнул: в данном деле речь идет не о легализации самовольного строительства, а о защите наследственного имущества от незаконной регистрации.

3. Истребование у добросовестного приобретателя

Суд применил положения статей 330 и 388 ГК Украины.

Если имущество выбыло из владения собственника помимо его воли, оно может быть истребовано даже у добросовестного приобретателя.

В данном деле: наследодатель не отчуждал спорный объект; регистрация состоялась после его смерти; первоначальное приобретение права было незаконным.

Последующая продажа и внесение объекта в уставный капитал общества не препятствуют его истребованию.

Право собственности законного собственника в такой ситуации презюмируется и не прекращается вследствие незаконного выбытия имущества.

4. Пределы кассационного пересмотра

Доводы кассационной жалобы фактически сводились к несогласию с оценкой доказательств, ссылкам на иные правовые выводы Верховного Суда, утверждениям о процессуальных нарушениях.

Кассационный суд подчеркнул: переоценка доказательств не входит в его полномочия (статья 400 ГПК Украины), а существенных процессуальных нарушений установлено не было.

Результат рассмотрения

Кассационная жалоба оставлена без удовлетворения.

Решение суда первой инстанции (в неизмененной части) и постановление апелляционного суда оставлены без изменений.

Постановление вступило в законную силу с момента его принятия и является окончательным.

