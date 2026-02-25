Наследство продали незаконно: Ровенский апелляционный суд стал на сторону владелицы дома

Суд подтвердил, что дом и земельный участок были отчуждены лицом, которое не имело на это права, и оставил имущество за наследницей.

Ровенский апелляционный суд встал на защиту права собственности на наследственное имущество, которое выбыло из владения законной владелицы вследствие незаконного отчуждения. Коллегия судей отменила решение местного суда и отказала в удовлетворении иска об отмене государственной регистрации, подчеркнув преюдициальность ранее установленных обстоятельств и недопустимость повторного пересмотра уже разрешенного спора между теми же сторонами.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что истец приобрел право собственности на жилой дом с надворными постройками и земельный участок вне воли наследницы — на основании договоров, заключенных с лицом, которое не имело права отчуждать это имущество. В связи с этим спорные объекты были истребованы из незаконного владения и возвращены ответчице, а право частной собственности покупателя — прекращено.

Обстоятельства дела №556/1090/24

Апеллянтка просила отменить обжалованное судебное решение и принять новое — об отказе в удовлетворении иска и указала, что наследственное имущество — жилой дом с надворными постройками и сооружениями и земельный участок выбыло из ее владения вследствие незаконных действий определенных лиц, поэтому решениями судов спорное имущество было истребовано из владения истца и возвращено ей — законной владелице.

Коллегия судей, проверив материалы дела и заслушав участников судебного разбирательства, пришла к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы ответчицы, учитывая следующие обстоятельства.

Суд установил, что истец по договорам купли-продажи жилого дома с надворными постройками и земельного участка приобрел объекты недвижимого имущества.

В то время как новый собственник осуществлял неотделимые улучшения усадьбы, ответчица по данному делу обратилась в суд с иском к брату, который незаконно продал принадлежащее ей наследственное имущество. Суд частично удовлетворил исковые требования, отменив свидетельства о праве на наследство по завещанию о наследовании жилого дома с надворными постройками и земельного участка, выданные на имя брата, а также признал недействительными договоры купли-продажи спорного имущества, заключенные между братом ответчицы и истцом. В удовлетворении остальных требований иска суд отказал.

Что решила апелляция

Постановлением Ровенского апелляционного суда апелляционная жалоба представителей истца на это решение оставлена без рассмотрения, а апелляционная жалоба ответчицы удовлетворена. Решение местного суда в части отказа в удовлетворении исковых требований об истребовании имущества из чужого незаконного владения и прекращении права собственности на имущество отменено. Истребовано наследственное имущество — дом с надворными постройками и сооружениями и земельный участок из чужого владения (истца по делу) и возвращено законной владелице. Кроме того, прекращено право частной собственности истца на спорное имущество. В остальной части решение суда оставлено без изменений.

Постановлением Верховного Суда постановление Ровенского апелляционного суда, обжалованное представителем истца, оставлено без изменений как законное и обоснованное.

Таким образом, право собственности на имущество, которое было приобретено истцом по договорам купли-продажи жилого дома с надворными постройками и земельного участка, в соответствии с указанными выше решениями прекращено, а имущество истребовано из его владения и возвращено владелице.

На основании решений судов было зарегистрировано право собственности на недвижимое имущество за ответчицей.

Считая, что ответчица неправомерно зарегистрировала право собственности на объекты недвижимого имущества, которые построил истец в то время как домовладение находилось в его собственности, он обратился в суд с иском и просил отменить государственную регистрацию права собственности ответчицы на принадлежащий ей жилой дом с хозяйственными постройками и сооружениями, к числу которых отнесены реконструированный инициатором иска сарай и возведенные им беседка и дровяник.

Согласно ч. 4 ст. 82 Гражданского процессуального кодекса Украины обстоятельства, установленные решением суда по хозяйственному, гражданскому или административному делу, вступившим в законную силу, не доказываются при рассмотрении другого дела, в котором участвуют те же лица или лицо, в отношении которого установлены эти обстоятельства, если иное не установлено законом.

Преюдициальные факты — это факты, установленные решением или приговором суда, вступившими в законную силу.

Суть преюдиции заключается в недопустимости повторного рассмотрения судом одного и того же вопроса между теми же сторонами.

Указанное выше соответствует правовой позиции Верховного Суда, выраженной в постановлениях от 19.12.2019 года по делу № 520/11429/17, от 17 декабря 2019 года по делу № 641/1793/17, от 26 ноября 2019 года по делу № 902/201/19, от 15 октября 2019 года по делу № 908/1090/18.

Таким образом, решениями судов, вступившими в законную силу, установлено, что истец приобрел право собственности на жилой дом и земельный участок вне воли ответчицы на основании договоров купли-продажи, заключенных с продавцом, который не имел права отчуждать это имущество. В связи с неправомерным приобретением права собственности на спорное имущество суд истребовал его из незаконного владения покупателя, а также прекратил его право собственности на это имущество.

Что касается спорных помещений (сарая, беседки и дровяника), которые были возведены истцом как добросовестным приобретателем, то они составляют одно целое с принадлежащим ответчице жилым домом усадебного типа, что опровергает доводы иска о незаконности государственной регистрации ответчицей права собственности на принадлежащее ей наследственное имущество, в состав которого включены спорные объекты.

В соответствии с ч. 4 ст. 390 Гражданского кодекса Украины добросовестный приобретатель (владелец) имеет право оставить за собой произведенные им улучшения имущества, если они могут быть отделены от имущества без причинения ему вреда. Если улучшения не могут быть отделены от имущества, добросовестный приобретатель (владелец) имеет право на возмещение произведенных расходов в сумме, на которую увеличилась его стоимость.

То есть увеличение площади, реконструкция или достройка помещений в данном случае не свидетельствуют о создании нового объекта недвижимого имущества, а лишь предоставляют добросовестному приобретателю право возместить произведенные им расходы на реконструкцию или строительство в порядке ч. 4 ст. 390 настоящего Кодекса.

Апелляционный суд, учитывая то, что суд предыдущей инстанции неполно выяснил фактические обстоятельства дела и неправильно применил нормы материального права, обжалованное ответчицей судебное решение отменил и принял новое — об отказе в удовлетворении иска.

