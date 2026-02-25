Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики КУС ВС за январь

В обзоре отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовному процессуальному праву.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики Кассационного уголовного суда ВС за январь 2026 года.

В обзоре отражены важные правовые позиции по уголовному и уголовному процессуальному праву.

В сфере уголовного права акцентировано, что:

– государственная измена не предусматривает обязательного признака деяния в виде передачи информации с ограниченным доступом. В связи с этим наличие или отсутствие в открытых источниках сведений, которые обвиняемый передавал представителям государства-агрессора, не имеет решающего значения для квалификации его действий, поскольку такие его деяния были направлены на оказание помощи представителям рф в проведении подрывной деятельности против Украины, что могло причинить вред обороноспособности и государственной безопасности Украины. Отсутствие в приговоре суда отдельного утверждения относительно переданной информации как таковой, что причинила «вред интересам и национальной безопасности Украины», не влияет на правильность правовой квалификации действий лица по ст. 111 УК Украины;

– правильное установление принадлежности местности, на которой осуществлена незаконная порубка леса, к территории природно-заповедного фонда непосредственно влияет на определение размера причиненного ущерба и квалификацию деяний лица по ст. 246 УК Украины.

В сфере уголовного процессуального права указано, что:

– выполнение стороной обвинения после завершения досудебного расследования проступка (дознания) правил, предусмотренных ст. 290 УПК Украины, которые, среди прочего, обеспечивают реализацию права на защиту от обвинения в совершении преступления, а не тех, которые установлены с этой целью в ч. 5 ст. 301 УПК Украины по обвинению в совершении наименее общественно опасного уголовного правонарушения – проступка, не является существенным нарушением требований уголовного процессуального закона, поскольку обеспечивает надлежащее ознакомление стороны защиты с материалами дознания, что составляет действенную основу для надлежащей реализации права на защиту от предъявленного обвинения;

– в ч. 4 ст. 234 УПК Украины определено, что ходатайство об обыске рассматривается с участием следователя или прокурора и в таком случае требует обязательной фиксации с помощью технических средств уголовного производства во время его рассмотрения следственным судьей. Вынесение при таких обстоятельствах постановления о разрешении на обыск жилья или иного владения лица следственным судьей без проведения полной технической фиксации заседания влечет за собой в соответствии с п. 4 ч. 3 ст. 87 УПК Украины признание доказательств, полученных при исполнении такого постановления, недопустимыми.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.