Ответственность за управление в состоянии опьянения не зависит от вида и количества наркотиков — Хмельницкий апелляционный суд

Суд рассмотрел дело водителя, которого оштрафовали на 17 тысяч гривен и лишили права управления на год.

Хмельницкий апелляционный суд разъяснил подход к применению части первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях: для привлечения водителя к ответственности за управление транспортным средством в состоянии наркотического опьянения определяющим является сам факт пребывания в таком состоянии, тогда как вид наркотического вещества и его количество в организме правового значения не имеют.

В соответствующем постановлении суд апелляционной инстанции подчеркнул, что состав данного административного правонарушения охватывает именно управление в состоянии опьянения, установленном в предусмотренном законом порядке. Исследование концентрации или химического состава выявленных веществ не является обязательным условием для квалификации действий по ч. 1 ст. 130 КУпАП, если факт опьянения подтвержден надлежащим медицинским осмотром.

Такую правовую позицию суд сформулировал по результатам пересмотра постановления суда первой инстанции по делу в отношении водителя, которого привлекли к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Обстоятельства дела №688/3701/25

4 августа 2025 года в городе Шепетовка патрульные полицейские остановили автомобиль Lexus RX 350. Обнаружив у водителя признаки наркотического опьянения, они предложили ему пройти медицинский осмотр в местной больнице. Там подтвердили, что мужчина управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения.

Шепетовский горрайонный суд Хмельницкой области признал водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 130 КУпАП, и назначил административное взыскание — штраф в размере 17 000 грн с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год.

Постановление судьи первой инстанции обжаловал защитник. Он утверждал, что полицейские безосновательно остановили автомобиль его подзащитного, а также нарушили требования Инструкции по выявлению признаков опьянения у водителей, Порядка направления и проведения соответствующего осмотра и ст. 266 КУпАП.

Адвокат отметил, что вывод о состоянии наркотического опьянения врач сделал лишь на основании быстрого теста, который не определяет концентрацию наркотического вещества и его метаболитов. Поэтому все положительные результаты должны быть подтверждены с помощью лабораторного исследования, однако его не проводили. По мнению защитника, результаты такого медицинского осмотра являются недействительными и не могут быть положены в обоснование доказанности вины.

Что решила апелляция

Апелляционный суд отклонил его доводы. Среди прочего обратил внимание на видеозапись с бодикамер полицейских, на которой зафиксировано, как патрульные сообщают водителю, что причиной остановки стала информация в базе данных о лишении его права управления транспортными средствами.

При этом суд указал, что несогласие водителя с причинами остановки либо его неосведомленность о них не освобождает от обязанности пройти осмотр на состояние опьянения по законному требованию сотрудника полиции, и эта обязанность не зависит от оснований остановки.

Апелляционный суд также отметил, что осмотр водителя на состояние наркотического опьянения в учреждении здравоохранения проводится с применением специальных технических средств, тестов и направлен на установление факта наличия либо отсутствия состояния опьянения. Для привлечения лица к административной ответственности по ч. 1 ст. 130 КУпАП определяющим является сам факт пребывания в состоянии опьянения — вид и количество наркотических веществ в его организме значения не имеют.

Суд указал, что водитель имел право обжаловать вывод медицинского осмотра. Однако сторона защиты не предоставила доказательств того, что вывод отменили либо действия врача признали незаконными. Как свидетельствует видеозапись, во время проведения осмотра водитель не высказывал замечаний или возражений.

Таким образом, апелляционный суд подтвердил законность постановления суда первой инстанции и оставил без удовлетворения апелляционную жалобу защитника.

